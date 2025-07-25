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Румыния приобретает израильский зенитный ракетный комплекс SPYDER AiO

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Министерство национальной обороны Румынии сообщило о подписании 18 июля 2025 года через государственную компанию CN Romtehnica SA рамочного соглашения с израильской компаний Rafael Advanced Defense Systems Ltd о приобретении шести интегрированных зенитных ракетных комплексов средней и малой дальности (SHORAD-VSHORAD). Тип комплекса официально не раскрывается, однако, согласно сообщениям СМИ, им является SPYDER AiO (SPYDER All-in-One) - одна из последних модификаций израильского ЗРК SPYDER.

Боевая машина израильского зенитного ракетного комплекса средней и малой дальности Rafael SPYDER AiO (c) Rafael Advanced Defense Systems

Официально сообщается, что стоимость соглашения составляет 10,33 млрд леев без НДС (2,038 млрд евро без НДС). Соглашение имеет семилетний срок, в рамках которого Румыния обязуется приобрести шести комплексов в трех отдельных контрактах. Поставка первых двух ЗРК должна быть произведена в течении трех лет с момента подписания первого контракта.

Заявлено, что в состав шести интегрированных ЗРК должны войти шесть комплексов средней дальности (SHORAD) и шесть комплексов малой дальности (VSHORAD). как можно понять, под эти подразумевваются, соответственно, батареи пусковых установок ракет I-Derby ER (с дальностью стрельбы до 40 км) и I-Derby SR (с дальностью стрельбы до 20 км) с активной радиолокационной головкой самонаведения и ракет Python 5 (с дальностью стрельбы до 15 км) с инфракрасной системой наведения. Каждая боевая машина ЗРК SPYDER AiO имеет свою РЛС обнаружения RADA MHR с четырьмя неподвижными антеннами на подъемной мачте.

Комплекс в варианте SPYDER AiO впервые был представлен компанией Rafael в 2022 году. По ряду сообщений, в состав ЗРК SPYDER AiO для Румынии будут входить дополнительно батарейная РЛС обнаружения IAI Elta EL/M-2084 MMR, а также командный пункт, аналогичный используемому в израильском комплексе тактической ПРО Iron Dome. Это в теории позволит в дальнейшем интегрировать в состав ЗРК пусковые установки противоракет Tamir комплекса Iron Dome.

Закупка Румынией ЗРК SPYDER AiO осуществляется по результатам длительно тянувшегося тендерного процесса. Фактически формальный тендер был запущен в ноябре 2023 года. В вооруженных силах Румынии данные комплексы должны заменить старые американские ЗРК I-HAWK PIP III (были приобретены в свое время у Нидерландов) и старые советские ЗРК С-75М3. Румыния станет 11-м достоверно известным заказчиком ЗРК серии SPYDER.

Рекламное видео ЗРК SPYDER AiO (с) Rafael :

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