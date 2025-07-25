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ТАСС

Эксперт де Латтр: Киев прячет истребители иностранного производства за границей

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F-16 ВВС Украины
F-16 ВВС Украины.
Источник изображения: gazeta.ru

Речь, в частности, об F-16 и Mirage 2000, отметил французский эксперт по авиации, аналитик в области геополитики и стратегии

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Украина опасается потери полученных истребителей западного производства и поэтому размещает их на зарубежных аэродромах. Об этом заявил ТАСС французский эксперт по авиации, аналитик в области геополитики и стратегии Сириль де Латтр.

"Трудно доверять цифрам, которые предоставляют украинцы. Тем не менее, известно, что у них осталось так мало самолетов, что украинские воздушные силы зачастую вынуждены прятать их - особенно иностранные самолеты F-16 и Mirage 2000 - на аэродромах, которые находятся за пределами Украины, чтобы избежать их уничтожения. Это подтвержденный факт, хотя, возможно, не широко известный", - отметил эксперт.

По его оценкам, за все время конфликта на Украине Киев мог потерять свыше 200 самолетов. "Точно сказать, сколько самолетов в рабочем состоянии осталось у украинских воздушных сил, я не могу. Официально, согласно сайтам Воздушных сил Украины, речь идет о 247 самолетах в общей сложности. Я думаю, они потеряли более 200, так что, вероятно, у них осталось не так много", - подчеркнул де Латтр.

Ранее сообщалось, что в Волынской области потерпел крушение истребитель четвертого поколения Mirage 2000 французского производства. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
F-16
Mirage-2000
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