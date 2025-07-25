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ТАСС

Трамп: Европа должна была начать платить США за оружие для Киева три года назад

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

Как отметил американский лидер, теперь страны Евросоюза будут закупать у Вашингтона вооружения и затем распределять его, при этом "большая часть пойдет на Украину"

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Страны Европейского союза должны были начать оплачивать США полную стоимость поставляемого Украине вооружения еще три года назад. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на конференции в Вашингтоне, посвященной развитию искусственного интеллекта.

"Мы только что заключили с Европейским союзом соглашение, по которому он будет оплачивать США 100% стоимости всего военного оборудования. Они будут отправлять его в Европейский союз, а затем распределять, и большая часть пойдет на Украину. Но вы давно не слышали таких слов, потому что мы вложили [в военные поставки Украине] $350 млрд, а теперь отправляем его (оружие - прим. ТАСС) в Европу, и Европа платит", - сказал он.

"Но они (европейцы - прим. ТАСС) будут тратить эти деньги в Соединенных Штатах на наши оборонные компании. А мы будем отправлять его (оружие - прим. ТАСС) им, и они будут распределять оборудование, которое мы им посылаем. Честно говоря, так должно было произойти три года назад", - добавил Трамп.

"Несколько недель назад у нас была потрясающая встреча НАТО. То, что произошло, было действительно удивительным. Они согласились увеличить расходы [на оборону] с 2% до 5% [от национального ВВП]. <…> Это большая разница. Это триллионы долларов", - рассказал президент США. 

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