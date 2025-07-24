Лидеры натовской гонки военных бюджетов – западные соседи Беларуси и России

В прошедшие выходные американский журналист Такер Карлсон в интервью заместителю главного редактора газеты Bild Паулю Ронцхаймеру открыто заявил, что «Запад лжёт, утверждая, будто бы Россия собирается напасть на страны НАТО». А то, как европейцы в подобное верят, смехотворно. Кроме того, Карлсон указал на действительные причины кризиса – «угроза заключается в продвижении НАТО на Восток». По его словам, «Владимир Путин, который находится у власти с 2000 года, говорил это каждому американскому президенту».

Подобная настойчивость абсолютно понятна авторитетному и известнейшему в мире журналисту – размещение ядерного оружия вероятного противника у своих границ неприемлемо для любого государства. В подтверждение своих слов Такер Карлсон привёл пример с Карибским кризисом 1962 года, когда Соединённые Штаты поставили мир на грань ядерной войны, не желая присутствия советских ракет на Кубе.

Тем не менее, сегодня лидеры западных стран и их политчиновники продолжают демонстрировать полный отрыв от реальности, пугая европейцев устаревшей «угрозой с Востока». И призывают готовиться к нападению России. Например, польский министр обороны Косиняк-Камыш назвал «важным сигналом» недавнее заявление нового командующего ОВС НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича о потенциальном столкновении с Россией и Китаем уже в 2027 году. Естественно, что в Москве заявление Гринкевича назвали «полным бредом».

К слову, на днях известный историк и эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин довольно-таки детально препарировал западные фобии по поводу России. По его мнению, в том, что на Западе реально её боятся, нет ничего удивительного. Страх и ненависть по отношению к ней берут своё начало в далёком прошлом, и все западные фобии абсолютно объективны. Потому как Россия – это единственная страна, которая на протяжении всего своего существования в различных ипостасях всегда мешала Западу быть полновластным хозяином мира.

Общеизвестно, что страны-основатели ЕС, такие как Германия, Италия, Франция, Англия и другие в прошлом – колониальные империи, веками грабившие весь остальной мир. Единственное государство, которое им не удалось подчинить, это Россия. Причём именно российское государство после революции 1917 года инициировало мировой процесс деколонизации и национально-освободительной борьбы в ХХ веке, а ХХI выступает лидером в строительстве многополярного мира и противником неоколониализма.

Именно поэтому коллективный Запад ненавидит Россию и не может ей простить ухудшения своего благосостояния. Кроме того, фундамент западной цивилизации основывается на их убежденности в собственном превосходстве и на всё том же колониализме. Их парадигма проста: каждая нормальная страна должна стремиться завоевать (подчинить) другие, более слабые, чтобы использовать их ресурсы себе во благо.

И вот уже США поставили перед странами НАТО в Европе задачу выделять 5% ВВП «на оборону». Традиционно самые большие расходы на оборонные бюджеты демонстрируют ближайшие к России и Беларуси страны – Польша, Литва, Латвия и Эстония. Прошёл всего лишь месяц с момента саммита в Гааге (24-25 июня), на котором члены альянса договорились выйти на уровень 5 % ВВП к 2035 году, а литовский лидер уже предлагает сократить этот срок. Гитанас Науседа уверен, что «в идеале всё должно быть сделано за три-пять лет» (то есть к 2032-му или даже к 2030-му г.), потому как «Россия не ждёт и уже реформирует свои вооружённые силы». Очевидно, что литовский президент, делая подобное заявление, подразумевал и Республику Беларусь – основного стратегического союзника России и западный форпост Союзного государства.

В своё время Госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович, комментируя недружественные действия властей сопредельных государств, указывал на смехотворность предлога, выбранного «соседями» для милитаризации региона, потому как, в частности, в Беларуси «не делают ставку на увеличение военного бюджета и увеличение количества учений». В то же время, главе Совбеза пришлось признать, что «конечно же, есть факторы, которые стоят над нами».

На эти же факторы в недавнем интервью указывал и начальник белорусского Генштаба генерал-майор Павел Муравейко. На вопрос, есть ли желающие напасть на Беларусь, он ответил, что открыто таких заявлений не звучит. «Но различные факторы свидетельствуют о том, что коллективный Запад проводит комплекс мероприятий заблаговременной подготовки к войне», – подчеркнул глава Генштаба Беларуси.

Таким образом, в контексте растущей напряжённости в международных отношениях интересы национальной безопасности Беларуси требуют от её военно-политического руководства не только ясного понимания потенциальных угроз на основе всестороннего анализа происходящих процессов, но и своевременного реагирования на них. При этом, в условиях глобальной нестабильности, текущий подход к повышению обороноспособности страны, не предусматривающий увеличение военного бюджета, выглядит скорее как элемент сдержанного планирования, нежели как окончательное решение.

Владимир Вуячич