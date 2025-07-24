Польша, а за ней и Прибалтика активно высасывают деньги из старушки Европы в рамках проекта, направленного на якобы сдерживание потенциальной агрессии с Востока.

Под надуманным предлогом миграционного кризиса идет создание непреодолимого барьера вдоль границ с Беларусью и Калининградской областью – как части стратегии НАТО по наращиванию своего потенциала в приграничье. В определенный момент военная машина альянса двинет на Восток.

В свою очередь, для защиты территории страны от западных «соседей» страдающих реваншизмом в Беларуси создана система укрепрайонов, основная задача которых – обеспечение устойчивости обороны.

В частности, система обороны страны в рамках оперативного оборудования страны предусматривает создание узлов сопротивления, потому что эшелонированная оборона доказала свою эффективность.