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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

«Восточный щит»: заклятые соседи на пороге

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Польша, а за ней и Прибалтика активно высасывают деньги из старушки Европы в рамках проекта, направленного на якобы сдерживание потенциальной агрессии с Востока.

Под надуманным предлогом миграционного кризиса идет создание непреодолимого барьера вдоль границ с Беларусью и Калининградской областью – как части стратегии НАТО по наращиванию своего потенциала в приграничье. В определенный момент военная машина альянса двинет на Восток.

В свою очередь, для защиты территории страны от западных «соседей» страдающих реваншизмом в Беларуси создана система укрепрайонов, основная задача которых – обеспечение устойчивости обороны.

В частности, система обороны страны в рамках оперативного оборудования страны предусматривает создание узлов сопротивления, потому что эшелонированная оборона доказала свою эффективность.

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Страны
Белоруссия
Польша
Проекты
NATO
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