Казанский вертолетный завод посетил советник президента ОАЭ

Султан бин Халифа аль-Нахайян ознакомился с производственными цехами завода и осмотрел вертолеты «Ансаты», Ми-38 и Ми-8МТВ-1

Казанский вертолетный завод посетил советник президента Объединенных Арабских Эмиратов, почетный председатель Торгово-промышленной палаты Абу-Даби и крупный бизнесмен Султан бин Халифа аль-Нахайян. Делегацию сопровождал мэр столицы Республики Татарстан Ильсур Метшин.

На предприятии советник президента ОАЭ и делегация ознакомились с основными производственными цехами завода — они посетили агрегатно-сборочное производство, цех окраски вертолетов и цех окончательной сборки. Им показали медицинские и полицейские «Ансаты», а также вертолеты Ми-38 и Ми-8МТВ-1, оборудованные салонами повышенной комфортности.

В ходе экскурсии были представлены инновационные решения и технологии, применяемые на КВЗ, что вызвало большой интерес у эмиратской стороны.

Делегация также посетила остров-град Свияжск. Гости ознакомились со знаковыми объектами, среди которых включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО Успенский Богородицкий мужской монастырь и музей истории Свияжска.

Напомним, Султан бин Халифа Аль Нахайян прибыл в Казань по приглашению раиса республики Рустама Минниханова. Стороны обсудили расширение торгово-экономических связей, обмен опытом в сфере исламского банкинга, индустрии халяль и области инвестиций.

Татарстан и Объединенные Арабские Эмираты активно развивают торговые связи. Так, в апреле Рустам Минниханов находился в ОАЭ для участия в международном инвестиционном форуме в Абу-Даби. В частности, раис Татарстана провел встречу с государственным министром по внешней торговле ОАЭ Тани бен Ахмедом аль-Зейуди.