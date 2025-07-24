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Дмитрий Григоренко посетил Улан-Удэнский авиазавод

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Дмитрий Григоренко посещает Улан-Удэнский авиазавод
Дмитрий Григоренко посещает Улан-Удэнский авиазавод.
Источник изображения: Вертолеты России

Заместитель председателя правительства Российской Федерации осмотрел производственные мощности предприятия и познакомился с работой современных автоматизированных систем

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко посетил Улан-Удэнский авиазавод холдинга «Вертолеты России».

Дмитрий Григоренко в сопровождении главы Республики Бурятия Алексея Цыденова и гендиректора У-УАЗ Алексея Козлова осмотрел цеха, где собирают вертолеты Ми-8/171, познакомился с работой современных автоматизированных систем и инновационными решениями, включая внедренные на складах безбумажные технологии.

Отдельно Дмитрий Григоренко обсудил опыт использования отечественного ПО для проектирования, управления производственными данными и работы станков с ЧПУ.

«Импортозамещение ПО — важная тема в машиностроении, важно понимать, что это не просто замена иностранного софта на российский. Внедрение отечественных решений требует трансформации ИТ-ландшафта, что открывает возможности для оптимизации бизнес-процессов. На У-УАЗ успешно применяют импортозамещение на всех уровнях, что укрепляет лидерство и компетенции завода», — отметил гендиректор У-УАЗ Алексей Козлов.

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Страны
Россия
Продукция
Ми-8
Компании
Вертолеты России
У-УАЗ
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