В Петербурге испытали партию двигателей для боевых кораблей ВМФ

КМЗ успешно испытал партию двигателей М500 для боевых кораблей ВМФ России

Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ, Санкт-Петербург) успешно отремонтировал и испытал партию судовых двигателей М500 для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает ТАСС.

«Звездообразный судовой дизель М500 — сердце боевых кораблей ВМФ. Эти двигатели работают на малых ракетных и малых противолодочных кораблях, на тральщиках, на пограничных и таможенных — это суда флота силовых ведомств, Минобороны и погранслужбы ФСБ», — говорится в сообщении.

Двигатели семейства М500 устанавливают на малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт» и тральщики проекта 12700 «Альбатрос». Также они используются на различных кораблях советской постройки, включая ракетные катера проекта 1214 «Молния».

Ранее стало известно, что учебное судно «Николай Камов», которое будут использовать для подготовки вертолетчиков, вышло на заводские ходовые испытания. Судно позволит отрабатывать элементы взлета и посадки палубных вертолетов.