Войти
Lenta.ru

В Петербурге испытали партию двигателей для боевых кораблей ВМФ

525
0
0
Стенд KMZ. Архивное фото. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Стенд KMZ. Архивное фото. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости.

КМЗ успешно испытал партию двигателей М500 для боевых кораблей ВМФ России

Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ, Санкт-Петербург) успешно отремонтировал и испытал партию судовых двигателей М500 для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает ТАСС.

«Звездообразный судовой дизель М500 — сердце боевых кораблей ВМФ. Эти двигатели работают на малых ракетных и малых противолодочных кораблях, на тральщиках, на пограничных и таможенных — это суда флота силовых ведомств, Минобороны и погранслужбы ФСБ», — говорится в сообщении.

Двигатели семейства М500 устанавливают на малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт» и тральщики проекта 12700 «Альбатрос». Также они используются на различных кораблях советской постройки, включая ракетные катера проекта 1214 «Молния».

Ранее стало известно, что учебное судно «Николай Камов», которое будут использовать для подготовки вертолетчиков, вышло на заводские ходовые испытания. Судно позволит отрабатывать элементы взлета и посадки палубных вертолетов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
22800 МРК
пр. 12700
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.07 12:14
  • 9718
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.07 10:15
  • 3
Не стесняясь комплексов: российский флот начал масштабные учения перед Днем ВМФ
  • 24.07 10:13
  • 0
«Запад-2025» – готовность к диалогу
  • 24.07 01:30
  • 1
ВМС США испытали новую систему перезарядки ракетных установок непосредственно в море
  • 24.07 01:18
  • 1
Не менее 15 судов с военными грузами направят из США в Германию с июля по ноябрь
  • 23.07 21:16
  • 0
Ответ на "«Восточный щит»: заклятые соседи на пороге"
  • 23.07 14:32
  • 0
«Восточный щит»: заклятые соседи на пороге
  • 23.07 02:27
  • 1
Ответ на "В России назвали задачи «ультрасовременного» бомбардировщика США"
  • 23.07 01:32
  • 1
Астронавтам предложили жить внутри лунного кратера под «крышей»
  • 22.07 10:48
  • 83
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 22.07 05:47
  • 0
Ответ на "В Китае назвали лучшее оружие России"
  • 22.07 04:21
  • 2
Ответ на ""Он будет большим": почему Путину стоит бояться новых британских истребителей"
  • 22.07 01:38
  • 3
Влитая пара: безэкипажные катера вооружат дронами «Скворец-ВМФ»
  • 22.07 00:18
  • 0
Ответ на "НАТО разработала грандиозный план борьбы с Россией. Но есть две загвоздки"
  • 21.07 23:10
  • 0
Ответ на "Эксперт Михайлов: Украина хочет бесплатное оружие, предлагая себя как полигон"