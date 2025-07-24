Районы для размещения войск на белорусско-российских учениях согласовали

В Белоруссии согласовали районы для размещения войск на учениях "Запад-2025"

МИНСК, 23 июл – РИА Новости. Завершена рекогносцировка, согласованы районы размещения войск и полигоны для предстоящего в сентябре совместного белорусско-российского учения "Запад-2025" в Белоруссии, сообщил начальник генерального штаба вооруженных сил — первый заместитель министра обороны республики Павел Муравейко.

"Мы фактически вступили в завершающую фазу подготовки к основному мероприятию текущего года — совместному стратегическому учению вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2025". Завершена заключительная рекогносцировка, в ходе которой мы согласовали районы размещения войск, развертывание пунктов управления, а также определили участки местности и полигоны, где будет происходить основной розыгрыш эпизодов учения", - приводит слова Муравейко пресс-служба минобороны в Telegram-канале министерства.

Он отметил, что "на сегодня все эти объекты, подготовленные в инженерном отношении, соответствуют тем требованиям, которые мы предъявляем и закладываем в замысел учения, и готовы к приему прибывающих войск для того, чтобы проводить мероприятия и отработать весь комплекс учебно-боевых задач".

"Сегодняшняя рекогносцировка прошла планово. Я удовлетворен работой всех наших заинтересованных лиц и всех ответственных, кто ее готовил и проводил. Фактически мы готовы к приему войск и к началу учений в установленные сроки", - подчеркнул начальник генштаба.

Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории Белоруссии от западных границ. Позже начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко пояснил, что уточненный замысел белорусско-российских учений "Запад-2025" предполагает сокращение численности участников почти вдвое.

Изначально, в начале этого года Ревенко сообщал, что предстоящие в сентябре совместные учения Белоруссии и России "Запад-2025" по своему масштабу будут превышать 13 тысяч человек личного состава, так что в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе оно относится к категории наблюдаемых. Тогда Минск уведомил все государства-участницы Венского документа о том, что состоится это учение и о его масштабах.