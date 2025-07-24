Орден «За доблестный труд» — общая награда ветеранов и молодежи «Купола»

В 2024 году в России была учреждена новая государственная награда - орден «За доблестный труд».

Награда за большие заслуги в трудовой деятельности была учреждена по распоряжению главы государства Владимира Путина.

Знак ордена «За доблестный труд» выглядит как покрытый рубиновой эмалью позолоченный четырёхконечный прямой крест с расширяющимися концами. Крест наложен на серебряную пластину, покрытую белой эмалью, на которой изображены основные символы труда: скрещённые молоты, изображения атома, искусственного спутника земли, а также шестерёнка, вышка и станок.

Новая государственная награда вручается за высокопроизводительный труд на предприятиях, способствующий повышению конкурентоспособности отраслей российской экономики, а также за большие заслуги в области госстроительства и научно-технологического развития России.

Также, согласно описанию к награде, ей могут быть награждены коллективы предприятий за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии экономического, научного и оборонного потенциала Российской Федерации.

Недавно орденом «За доблестный труд» был удостоен коллектив Ижевского электромеханического завода «Купол».

Как рассказали на предприятии, это первая государственная награда, которую получил коллектив «Купола», и первый подобный орден в контуре Концерна ВКО «Алмаз-Антей».

Вице-спикер Совета Федерации ФС РФ, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев, генеральный директор ИЭМЗ «Купол» Фанил Зиятдинов, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Источник: https://kupol.ru/

Для вручения высокой награды в Ижевск прибыл вице-спикер Совета Федерации ФС РФ, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.

«За последние два года вы добились впечатляющих результатов, кратно увеличив выпуск различных видов продукции. Но «Купол» - это не только оборона, но и широкий спектр гражданской наукоёмкой продукции: от климатической техники до оборудования для АЭС. Всё это - яркий пример импортозамещения и диверсификации производства, - отметил вице-спикер Совета Федерации. - Здесь делается всё необходимое для того, чтобы на предприятие приходили передовые технологии и долгосрочные прямые инвестиции».

Вице-спикер Совета Федерации ФС РФ, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев. Источник: https://kupol.ru/

В награждении коллектива «Купола» также принял участие глава Удмуртской Республики Александр Бречалов:

«Вы методично продолжаете исполнять поручение нашего Президента и наращиваете объёмы продукции гражданского и двойного назначения. В 2017 и 2020 годах «Купол» удостоен благодарности Президента России Владимира Владимировича Путина. Это заслуга каждого из вас и, безусловно, вашего руководителя Фанила Газисовича Зиятдинова», - подчеркнул Александр Бречалов.

Действительно, «Купол» добросовестно выполняет обязательства перед заказчиками, порой даже с опережением сроков.

Благодаря созданию собственной научной школы, оборонное предприятие не только производит, но и разрабатывает изделия военного назначения, а также системно занимается импортозамещением, развивая производство востребованной гражданской продукции.

Как отметил генеральный директор ИЭМЗ «Купол» Фанил Зиятдинов, принимая высокую награду, ключевой ценностью возглавляемого им предприятия является преемственность поколений:

«Орден «За доблестный труд» - это награда ветеранов завода, которые создали крепкие традиции ответственной работы на благо России, и молодёжи, готовой их продолжать и развивать. Это также знак качества заводского коллектива, который объединяет 12 тысяч человек и более 300 профессий. И, конечно же, это награда Ижевска и Удмуртии - оборонно-промышленной столицы России», - заявил генеральный директор «Купола».

Также в ходе торжественного мероприятия ведомственные и корпоративные награды получили около 700 сотрудников «Купола».