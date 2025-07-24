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Известия.ru

Не стесняясь комплексов: российский флот начал масштабные учения перед Днем ВМФ

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

В рамках пятидневных маневров могут быть выполнены пуски гиперзвуковых ракет «Циркон», считают эксперты

В ходе стартовавших 23 июля масштабных оперативных учений ВМФ России «Июльский шторм» будут отработаны удары по кораблям и береговым объектам, в том числе с применением высокоточного оружия большой дальности. Эксперты считают, что в рамках этих маневров будут применены крылатые ракеты со всех видов носителей (надводных, подводных, береговых и воздушных). Не исключены и пуски гиперзвуковых «Цирконов». Всего в учениях задействованы 150 кораблей и судов, 120 летательных аппаратов и более 15 тыс. военнослужащих трех флотов и Каспийской флотилии. При этом эксперты обращают внимание, что в 2025 году учения проводятся фактически вместо парадов ко Дню ВМФ. В том, с чем это может быть связано и какие задачи российские моряки могут отработать в акваториях двух океанов и двух морей, разбирались «Известия».

Как пройдут учения ВМФ «Июльский шторм»

Военно-морской флот в среду приступил к проведению масштабных учений «Июльский шторм», сообщили в Минобороны. К нему привлекаются силы Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. Практические действия развернутся в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей. Руководит учением главком ВМФ адмирал Александр Моисеев.

Фото: Министерство обороны РФ

Источник изображения: iz.ru

В маневрах задействованы более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники и более 15 тыс. военнослужащих.

«В ходе учения планируется проверить готовность группировок сил (войск) флотов и флотилии к решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники», — сообщили в военном ведомстве.

Экипажи кораблей отработают развертывание в районы боевого предназначения, ведение противолодочных действий, оборону районов базирования и районов морской экономической деятельности, отражение атак средств воздушного нападения, безэкипажных катеров и беспилотников, обеспечение безопасности судоходства, нанесение ударов по объектам и корабельным группировкам, в том числе с применением высокоточного оружия большой дальности.

— Судя по сообщениям ведомства, а также если проанализировать видео Минобороны о проводимых учениях, можно сделать выводы о том, что будут применяться самые разнообразные ударные системы, — рассказал «Известиям» редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев. — Не только противокорабельные морского и берегового базирования, но и для ударов по наземным целям, носителями которых являются и подводные лодки и авиация. С учетом того, что это достаточно крупное учение, нельзя исключать и того, что в пусках могут задействовать гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон».

Фото: Министерство обороны РФ

Источник изображения: iz.ru

Если такого рода ударные системы будут апробироваться в ходе учений, то вполне вероятна и тренировка по применению единой системы управления, добавил он.

— Надо понимать, что применение стратегических и оперативно-тактических ракетных сил сейчас невозможно без использования единой системы управления, которая передает информацию о целях, времени нанесения ударов и о тех силах и средствах, которые применяются в ходе ударной операции. Все это и должно быть опробовано в ходе этих учений, — заключил эксперт.

Какие задачи будут отрабатываться в ходе учений

— В ходе таких учений отрабатываются оперативные задачи, которые решают конкретные флоты, — рассказал «Известиям» экс-командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. — А кроме того, решаются задачи стратегического взаимодействия между флотами. Действия флотов в своих оперативных зонах должны быть согласованными благодаря Главному штабу ВМФ по согласованию с Генеральным штабом. Все флоты должны действовать по единому замыслу и плану. И это очень хорошо, потому что флоты снова движутся к освоению такой формы применения, которая была раньше, как стратегическая операция в океанских районах. А кроме того, решаются такие вопросы, как межфлотский маневр, сосредоточение усилий на том или ином оперативном направлении. Наш флот должен двигаться в сторону проведения самостоятельной стратегической операции, за этим будущее.

Фото: Министерство обороны РФ

Источник изображения: iz.ru

Адмирал отметил, что учение проводится фактически вместо парада ко дню ВМФ, который в этом году будет отмечаться 27 июля.

— И замечательно, что вместо парада. После того, как будут выполнены задачи спецоперации, тогда можно будет проводить парады, — заключил Сергей Авакянц.

Крупные учения в первую очередь позволяют сделать выводы, насколько готовы выполнить задачу флоты, рассказал «Известиям» экс-командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

— Для нашего вероятного противника такие учения тоже имеют значение, — считает адмирал. — Он смотрит за ними, делает выводы, думает, стоит ли ему запугивать нашу страну, делать ли из Балтийского моря, как они выразились, «озеро НАТО». Самое крупное учение в моей практике было в 1970 году — оно называлось «Океан», и руководил им главнокомандующий ВМФ Сергей Горшков. Участвовали все наши четыре флота и их боеготовые корабли. По завершению учений были проведены стрельбы с боевым применением ракет, торпед и других систем вооружения. Его влияние ощущалось несколько лет. Наш флот учился на безе опыта, полученного в ходе тех учений. А противник знал, что у Советского Союза есть мощный ВМФ, который может защитить свою страну. Эти учения, безусловно, принесут пользу нашим флотам и дадут повод задуматься нашему вероятному противнику.

Фото: Министерство обороны РФ

Источник изображения: iz.ru

Флот и все Вооруженные силы РФ, не задействованные в военной спецоперации, постоянно проводят мероприятия по боевой подготовке, рассказал «Известиям» контр-адмирал Михаил Чекмасов.

— Мы сейчас проверяем готовность флотов к выполнению свойственных им задач, — отметил он. — Я уже не помню, когда вокруг нашей страны была простая и спокойная военно-политическая обстановка. Поэтому силы флота должны быть готовы к отражению любой агрессии, если такая возникнет по отношению к нашему государству. Вот основная цель боевой оперативной подготовки ВМФ и нынешних учений в том числе. Проводятся они по единому замыслу и плану — даже несмотря на то, что идет военная спецоперация, где задействованы силы и войска Черноморского флота и частично Каспийской флотилии.


Учения ВМФ России «Июльский шторм».
Источник: iz.ru

Крупнейшие за последние годы флотские учения были проведены в сентябре прошлого года. В маневрах «Океан-2024» были задействованы более 90 тыс. военнослужащих, свыше 400 кораблей и судов, 125 летательных аппаратов, более 7,5 тыс. единиц вооружения и техники. В том числе от Народно-освободительной армии Китая — три корабля, одно судно и 15 самолетов.

Практические действия отрабатывались в акваториях 13 морских районов на трех стратегических направлениях.

В роли условного противника выступал Северный флот, ему противостояли Тихоокеанский и Балтийский флоты и Каспийская флотилия.

Фото: Министерство обороны РФ

Источник изображения: iz.ru

В рамках учения силы флотов выполнили множество задач. Корабли Северного флота высадили морской десант на необорудованное побережье Чукотки. Моряки Тихоокеанского флота запустили крылатые ракеты «Оникс» и «Уран» с береговых комплексов «Бастион» и «Бал», а Балтийский флот провел электронные пуски ракет по морским и наземным целям комплексами «Бастион». Подразделения берегового ракетного полка были переброшены с Камчатки морем на больших десантных кораблях Тихоокеанского флота на побережье Чукотского полуострова.

Разнородные силы Северного флота занимались поиском подводных лодок условного противника в акватории Баренцева моря. На Каспийской флотилии экипажи ракетного корабля «Дагестан» и малых артиллерийских кораблей «Астрахань» и «Волгодонск» отработали задачи по уничтожению морской плавающей мины, а затем отработали нанесение ракетного удара по отряду кораблей условного противника ракетами «Калибр». На Балтийском флоте прошли также маневры по поиску и уничтожению безэкипажных катеров (БЭК) условного противника.


Роман Крецул

Богдан Степовой

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3 комментария
№1
24.07.2025 01:55
Должна вестись также и отработка тактических пл 636,671,945,971 в дуэльных поединках.
0
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№2
24.07.2025 07:07
Цитата, ID: 19190 сообщ. №1
Должна вестись также и отработка тактических пл 636,671,945,971 в дуэльных поединках.

Это ОЧЕНЬ трудно, почти невозможно.

Корабли проекта 671 ("Ёрш/Victor I") давно списаны и утилизованы.
Кораблей проекта 971 "Щука-Б" - стальных вариантов титанового проекта 945(А) - в строю осталось 2-3 (по разным данным), причем на разных флотах.
Титановых 945-ых "Барракуд" в строю не осталось вообще, две лодки в резерве - без шансов на восстановление/модернизацию. Может, решат востановить/модернизировать единственный "Кондор" 945А.
Проект 636 - вообще экспортный, российский вариант - 636.3.

Но какой смысл  отрабатывать "дуэльные поединки" в рамках и СВОЕГО типа лодок, и СВОЕЙ тактики их применения?  Кроме того, ясно, что лодки советские 3-го поколения не имеют шансов в "дуэльных поединках" против что российских кораблей 4-го поколения, что американских.

И вообще, дуэльный поединок подлодок - это еще более редкая на войне ситуация, чем даже дуэльный поединок танков. :)
"Дуэльный поединок" как критерий чего-то (и как вариант "боевого применения") - это следствие навязывания БАРАНАМ идиотских рейтингов, построенных на моделировании "дуэльной ситуации".

Дуэльная ситуация - это ИСКУССТВЕННАЯ постановка противников в ЗАВЕДОМО РАВНЫЕ условия. Какие могут быть "заведомо равные условия" для лодок разных поколений?

К тому же НАПЛ и не должны действовать в "равных условиях" - они часть либо океанской "эскадры", либо прибрежной обороны. Часть силы, а не "самостоятельная" сила.

И где, на каком морском ТВД,  Вы видите теоретическую возможность возникновения "дуэльной ситуации"? На Балтике, что ли? Или в Охотском/Баренцевом морях? :)

На всякий случай - в чем отличие поколений подводных кораблей разных поколений.

1. Гидроакустическое оборудование, точнее, сам принцип поиска. Пассивный (по собственным шумам противника) - для лодок 3-го поколения, активный поиск (аналог радиолокации в атмосфере) - для 4-го поколения и выше.
2. "Заметность" для средств активного поиска. Наибольший вклад в эту заметность вносит наличие легкого корпуса. ВСЕ советские и НАПЛ, и ПЛА, и ПЛАРБ, и ПЛАРК - двухкорпусные. Первый российский полутарокорпусный корабль - Ясень(-М). ВСЕ американские ПЛА (не атомных США не строят) - однокорпусные.  
3. Торпедное оружие, точнее, метод наведения торпед. Современный метод - с управлением по оптоволоконному кабелю на дистанциях порядка 30-40 км, затем - самонаведение. Для этого нужно ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕВООРУЖИТЬ и на новые торпеды, и на новые торпедные ПУ "старые" лодки, в том числе ВСЕХ перечисленных Вами проектов.
4. КОН - т.е. доля времени, которое корабль проводит в море, занимаясь боевой работой, а не на обслуживании/ремонте у стенки завода.

Русские еще не решили, имеет ли смысл модернизировать "живые" остатки "советского наследия", или правильнее потратить имеющиеся ресурсы на новые корабли 4-5 поколений. Судя по всему, руководство ВМФ и МО склоняется ко второму варианту. Полноценные МПЛА, сопоставимые с Ясенями(-М) (а тем более - с перспективными "Лайками/Арктурами"), даже из прекрасной серии 971 НЕ ПОЛУЧАТСЯ.

ВМФ РФ так долго был "в загоне", что модернизация не спасет - нужны качественный скачки. Именно их и пытаются (и небезуспешно) совершить русские. Были бы избыточные ресурсы - наверняка были бы попытки "довести по ПОЧТИ современного состояния" корабли 971-го проекта. Но этих избыточных ресурсов НЕТ.
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№3
24.07.2025 10:15
Цитата, q
К нему привлекаются силы Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии
   Видимо хотят напугать Азербайджан)))
0
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