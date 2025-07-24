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Американский самолет-разведчик облетел западные рубежи России (Newsweek, США)

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Самолет радиолокационной разведки RC-135U
Самолет радиолокационной разведки RC-135U.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / Airwolfhound

Newsweek: американский самолет-разведчик RC-135V облетел западные рубежи России

Американский самолет-разведчик RC-135V совершил полет вблизи нескольких важных военных баз России на северо-западе страны, пишет Newsweek. НАТО заметно активизировалась на этом направлении: несколько дней назад по тому же маршруту пролетал британский самолет.

Элли Кук

Джон Фэн (John Feng)

Разведывательный самолет ВВС США совершил полет вдоль северного фланга НАТО вблизи ключевых военных баз на северо-западе России, об этом свидетельствуют данные отслеживания полетов. Это последний по времени случай приближения натовских самолетов-разведчиков к российским границам.

Согласно данным платформы FlightRadar24, самолет RC-135V Rivet Joint ВВС США вылетел с базы на востоке Англии во вторник и провел в воздухе около 12 часов. Сначала он направился на север и пролетел над Норвегией, а затем приблизился к Мурманской области России.

Не долетев до российского города Североморск, воздушное судно развернулось и взяло курс обратно на Великобританию через Финляндию, граничащие с Россией страны Прибалтики, Польшу, Германию и Нидерланды. По данным трекера, самолет облетел Калининградскую область — участок российской территории между Литвой и Польшей.

Мурманская область на северо-западе России граничит с Финляндией, членом НАТО, и является местом базирования мощного Северного флота, играющего ключевую роль в ядерном арсенале страны.

Вблизи Мурманска и Североморска расположены несколько военных баз и аэродромов. Здесь находится штаб-квартира Северного флота и крупная база подводных лодок. Авиабаза Оленья, где базируются российские дальние бомбардировщики, расположена к северу от Североморска. В последние годы Россия модернизировала военно-морской аэродром Североморск-1. Еще одна важная база подлодок, Гаджиево, находится к северу от Мурманска и Североморска.

В последние недели США и Великобритания активно используют самолеты RC-135 в Восточной Европе. На прошлой неделе британский RC-135 пролетел почти по тому же маршруту до Мурманска.

Самолет Boeing RC-135 осуществляет радиоэлектронную разведку (SIGINT), которая включает в себя перехват сообщений, данных с систем вооружения и радиолокационных станций. Модификации RC-135 используются вооруженными силами США уже несколько десятилетий.

Самолет ВВС США с позывным JAKE 17 вылетел с базы Милденхолл в Великобритании во вторник в 7:00 по местному времени и приземлился там же около 19:00.

Как ранее заявил Newsweek Олли Суорса (Olli Suorsa), доцент академии безопасности в Абу-Даби, флот RC-135 ВВС США "в последнее время испытывает высокую нагрузку из-за срочных задач по сбору радиоэлектронных разведданных на границе США и Мексики, в Восточной Азии, Восточной Европе и на Ближнем Востоке".

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