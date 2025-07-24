Искусственный интеллект меняет планы нападения НАТО на Калининград

Все чаще высокопоставленные западные военные делают самоуверенные заявления о возможности прямой военной агрессии против России. Первой целью такой агрессии, как правило, назначается Калининградская область. На каких военных расчетах и технологиях базируется их самоуверенность?

Командующий Армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью на днях дал изданию Defense news короткое, но содержательное интервью. Из его заявлений можно узнать степени уверенности американского командования в возможности быстрого захвата Калининградской области. И не только об этом.

Кто такой Кристофер Донахью

Сначала справка – о том, с кем мы имеем дело. Донахью типичный генерал для США. Он получил образование в Военной Академии США в Вест-пойнте, откуда выпустился в 1992 году. Служба его в дальнейшем проходила то в пехоте, то в 75 полку рейнджеров, который имеет специальные задачи. Фактически Донахью сразу развивался и как пехотный офицер, и как спецназовец (хотя формально рейнджеры в США – это пехота, просто специфическая).

В 1999 году крутой в нашем представлении, но нормальный для многообещающего офицера в США поворот – Донахью направляют в аппарат заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) генерала Ричарда Майерса. Там он встречает 11 сентября 2001 года. По случайности, в день теракта, председатель ОКНШ генерал Шелтон был в самолете и полноценно осуществлять управление чем-либо не мог. Некоторое время в день теракта Майерс и его зам Донахью де-факто были на вершине американской военной иерархии.

После начала американского вторжения в Афганистан Донахью добровольцем уходит с теплого местечка в Вашингтоне в войска спецназначения. Там он проходит спецподготовку и вступает в 1-й отряд спецопераций "Дельта", в котором и продолжает свою службу, теперь уже на войне.

Он участвовал в массе операций на трех континентах, включая "Восточную Европу" (что бы это ни значило), подробности которых до сих пор засекречены. Только в 2010-х он снова обозначился на относительно публичной должности – начальника по оперативному планированию Объединенного командования Сил специальных операций (Director of Operations, Joint Special Operations Command).

И снова – возвращение в общевойсковые командиры – начальник школы подготовки пехоты в Форт-Беннинг и замкомандира 4-й пехотной дивизии. Потом Вашингтон – замначальника объединенного штаба ВС США по специальным операциям и антитеррору. Затем снова Афганистан, командующий объединенной группировкой ССО НАТО в Афганистане. Сразу после чего его назначают командиром 82-й воздушно-десантной дивизии. Именно в этом качестве он обеспечивал эвакуацию американцев из Кабула в 2021 году.

Он был последним американцем, нога которого оттолкнулась от афганской земли – все его подчиненные или уже улетели или ждали его в самолете.

В августе 2021 его повышают с дивизии на 18-й воздушно-десантный корпус. В феврале 2022 начинается СВО, и Донахью становится тем американским генералом, который обеспечивает поддержку действиям Украины со стороны США – налаживает передачу разведданных, координирует поставки оружия. Надо понимать, что на Украине нам противостоит не только генерал Сырский, но и генерал Донахью. И неизвестно, чья роль важнее. Назначение Донахью командующим силами в Европе и Африке этот момент не изменило – Украиной с американской стороны по-прежнему занимается этот человек.

Захват Калининграда и боевой искусственный интеллект

В интервью Донахью есть два ключевых положения. Первый касается планов по захвату Калининграда. Американцы подают это так, что захват произойдет только как ответ на агрессию России, но это никого не должно обманывать, Гитлер тоже утверждал, что просто упредил "большевиков" в июне 1941 года.

Здесь есть политический аспект. Еще три года назад ни один высокопоставленный генерал стран НАТО не посмел бы сказать что-то похожее вслух, а сейчас – никаких проблем. Это означает, что политически делать столь агрессивные антироссийские заявления теперь на Западе можно. Еще в декабре прошлого года о возможности "превентивного удара по России" заявлял глава военного комитета НАТО, нидерландский адмирал Роб Бауэр.

Важна также публично демонстрируемая уверенность Донахью в успехе плана по захвату Калининграда. Он говорит о способности "стереть этот анклав с лица земли с такой скоростью, какой раньше не было". Этот человек слишком опытный в военном отношении, чтобы разбрасываться словами. Это особенно показательно в свете актуальных приготовлений европейцев к войне, вплоть до резервирования портовых мощностей под высадку подкреплений с моря.

Второй– самый важный момент – это то, на что делает ставку Донахью и американские военные в целом. На боевой искусственный интеллект.

Донахью упоминает "Maven Smart System от компании Palantir, платформу искусственного интеллекта, которая принимает огромный объем данных и быстро анализирует информацию, чтобы помочь военным командирам принимать решения". Кстати, шеф Palantir Алекс Карп знаком с Зеленским, а сама компания открыто помогает киевскому режиму.

Maven – это система заменяющая людей при обработке огромных массивов информации, зачастую никак не структурированной. Прототип этой системы был с успехом использован в Афганистане и позволил США резко снизить затраты времени на обнаружение целей. Если верить видео от Palantir, то видно, что их искусственный интеллект может подсказывать командиру, какими средствами можно решить боевую задачу, а также делает разведсводку о противнике, доводя до командира все, что он должен знать.

Если эта система действительно отлажена и работает, то США смогут в режиме реального времени вскрывать попытки противника маскировать технику и войска, пытаться "переиграть" американцев на оперативном уровне. Это просто перестанет работать, а американские войска получат возможность бить точно в центры силы – штабы, все, что выгладит как штабы, места сосредоточения личного состава, склады с боеприпасами и так далее.

Именно это они собираются внедрить в свои войска, и массово. И, как считает Донахью, этот подход и есть решение проблем с Калининградом.

Также он размышляет вслух на тему универсальной ракетной установки, способной при менять все виды ракет из наличия, но это частность. Это то, что нужно для максимально эффективной реализации потенциала искусственного интеллекта.

Надо признать, использование боевого ИИ реально повышает качество управления. Не так давно о результатах применения Maven рассказывал Директор Национального агентства геопространственной разведки США вице-адмирал Фрэнк Уитворт. По его словам, "в ходе недавних учений одного из наших боевых подразделений время выполнения разведывательных операций сократилось с нескольких часов до нескольких минут – от обнаружения до поражения цели".

Как защищать Калининград

Запад считает Калининград с военной точки зрения уязвимым. Самый западный российский регион окружен странами НАТО, его территория невелика и целиком накрывается дальнобойной артиллерией. Да, в области базируется российский Балтийский флот, однако известны и места его стоянок, и дислокация сухопутных частей. Еще несколько лет назад НАТО отрабатывало и воздушные (в том числе с помощью носителей ядерного оружия), и наземные ракетные удары по Калининградской области.

Можно не сомневаться, что операция по атаке войск НАТО на регион подготовлена, были и утечки о наличии соответствующего секретного плана. Слова генерала Донахью говорят лишь о том, что план этот постоянно дорабатывается в соответствии с новыми боевыми возможностями, которые обретает НАТО – теперь уже с помощью военного искусственного интеллекта.

Может ли быть такое, что эту операцию в НАТО попробуют выполнить? На данный момент вряд ли, но обстановка меняется очень быстро.

План есть, для приведения его в действие фактически нужно только политическое решение. В случае такого нападения Балтийский флот окажется один против всех флотов стран НАТО на Балтике. Что касается прорыва российских сухопутных войск для помощи калининградской группировке через Латвию и Литву – прибалты вооружаются, массово ставят минные поля, и темпы наступления по их территории могут оказаться неприемлемо низкими.

Таким образом, в условиях де-факто окружения Калининграда и значительной концентрации сил противника в этой части Европы может выясниться, что удержать регион можно только с применением ядерного оружия (ЯО). Как сказано в российской ядерной доктрине, условием применения ЯО является в том числе "агрессия против Российской Федерации и (или) Республики Белоруссия как участников Союзного государства с применением обычного оружия, создающая критическую угрозу их суверенитету и (или) территориальной целостности". С большой вероятностью при нападении на Калининград критическая угроза территориальной целостности страны будет налицо.

Иначе говоря, заявления натовских военачальников провоцируют как минимум постановку вопроса о проверке работоспособности ЯО, вплоть до проведения испытаний на Новой Земле. Не говоря уж об обучении войск по его применению и действиям в соответствующих условиях.

Александр Тимохин