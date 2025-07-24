Выявлены свойства графита, позволяющие усовершенствовать космические аппараты

По результатам исследований ученых НИИ механики МГУ им. М. В. Ломоносова, используемый для космической техники графит раскалывается при воздействии ударной волны

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Ученые НИИ механики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова выяснили, что графит, используемый в основе материалов для космических аппаратов, под действием ударной волны раскалывается, а не плавится или испаряется. Выводы исследователей позволят усовершенствовать защиту таких конструкций, сообщила пресс-служба вуза.

Авторы использовали экспериментальный комплекс "Ударная труба", в который поместили образец теплозащитного углеродного материала для оценки изменения его свойств в критических условиях.

"Проведенный эксперимент показал, что основным механизмом разрушения поверхности графита под действием сильной ударной волны является механическое откалывание углеродных микрочастиц с его поверхности. Таким образом, основным фактором разрушения графита в рассмотренных условиях становится не испарение и плавление, а откол его фрагментов. Полученные результаты исследования - это важный шаг в понимании процессов, происходящих с теплозащитными покрытиями", - говорится в сообщении.

Открытие может повлиять на выбор материалов и стратегий защиты будущих космических аппаратов, особенно для многоразовых конструкций, считают авторы.

"Безопасность полета при движении спускаемого космического аппарата в атмосфере Земли в первую очередь зависит от надежности теплозащитного слоя на его поверхности, который обычно состоит из абляционных композиционных материалов на основе углерода", - пояснил заведующий лабораторией кинетических процессов в газах НИИ механики Владимир Левашов.

Результаты работы опубликованы в журнале Acta Astronautica.