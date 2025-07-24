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ТАСС

Выявлены свойства графита, позволяющие усовершенствовать космические аппараты

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Здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
Здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
Источник изображения: © Андрей Махонин/ТАСС

По результатам исследований ученых НИИ механики МГУ им. М. В. Ломоносова, используемый для космической техники графит раскалывается при воздействии ударной волны

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Ученые НИИ механики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова выяснили, что графит, используемый в основе материалов для космических аппаратов, под действием ударной волны раскалывается, а не плавится или испаряется. Выводы исследователей позволят усовершенствовать защиту таких конструкций, сообщила пресс-служба вуза.

Авторы использовали экспериментальный комплекс "Ударная труба", в который поместили образец теплозащитного углеродного материала для оценки изменения его свойств в критических условиях.

"Проведенный эксперимент показал, что основным механизмом разрушения поверхности графита под действием сильной ударной волны является механическое откалывание углеродных микрочастиц с его поверхности. Таким образом, основным фактором разрушения графита в рассмотренных условиях становится не испарение и плавление, а откол его фрагментов. Полученные результаты исследования - это важный шаг в понимании процессов, происходящих с теплозащитными покрытиями", - говорится в сообщении.

Открытие может повлиять на выбор материалов и стратегий защиты будущих космических аппаратов, особенно для многоразовых конструкций, считают авторы.

"Безопасность полета при движении спускаемого космического аппарата в атмосфере Земли в первую очередь зависит от надежности теплозащитного слоя на его поверхности, который обычно состоит из абляционных композиционных материалов на основе углерода", - пояснил заведующий лабораторией кинетических процессов в газах НИИ механики Владимир Левашов.

Результаты работы опубликованы в журнале Acta Astronautica. 

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