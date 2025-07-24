GA-ATS поставила третий модернизированный самолет Do-228 ВМС Таиланда

ЦАМТО, 23 июля. Компания General Atomics AeroTec Systems (GA-ATS) передала командованию ВМС Таиланда третий модернизированный морской патрульный самолет Do-228.

Первые два самолета были поставлены заказчику в 2023 году. В общей сложности на вооружении ВМС Таиланда состоит 7 самолетов Do-228.

В рамках модернизации каждый самолет Do-228 проходит полное восстановление, включая проверку конструктивных элементов с заменой непригодных к эксплуатации.

Ключевым этапом модернизации является установка стеклянной кабины "нового поколения", которая заменяет устаревшие аналоговые приборы, и современной авионики, РЛС с обзором на 360 град., инфракрасных камер, системы автоматической идентификации судов, а также системы управления полетом и средств связи для передачи данных на наземные станции и/или корабли.

Кроме того, добавлены специально спроектированные кресла оператора и наблюдателя, эргономичная консоль управления для эффективного планирования задач и анализа данных от оборудования наблюдения.

Еще одним преимуществом Do-228 является гибкость применения. Салон может быть быстро реконфигурирован для перевозки грузов или медицинской эвакуации.

Как сообщал ЦАМТО, ВМС Таиланда используют семь самолетов Dornier 228 для наблюдения за исключительной экономической зоной и ведения разведки в территориальных водах Сиамского залива, борьбы с незаконной торговлей и рыболовством. Они все должны пройти комплексную модернизацию для соответствия современным требованиям при проведении операций на море.

Проект реализуется с 2020 года совместно с Министерством обороны США в рамках программы помощи "Индо-Тихоокеанская инициатива морской безопасности". Первый модернизированный самолет был поставлен ВМС Таиланда в феврале 2023 года.

Четвертый самолет в рамках программы уже проходит обслуживание на предприятии GA-ATS.