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ТАСС

ВС РФ применили новейшие АК-12К при штурме укрепрайона в Сумской области

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Автомат АК-12К
Автомат АК-12К.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Укороченный автомат спроектировали с учетом запросов военнослужащих ВДВ и имеет улучшенные технические, эргономические и эксплуатационные характеристики, отметили в концерне "Калашников"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российские десантники 51-го гвардейского парашютно-десантного полка применили новейшие автоматы Калашникова АК-12К при захвате украинского укрепрайона в Сумской области. Об этом сообщили в пресс-службе концерна "Калашников".

"По сообщению Telegram-канала "ВДВ Псков ZOV", штурмовая группа 51-го гвардейского парашютно-десантного полка, вооруженная новейшими автоматами АК-12К, взяла штурмом вражеский укрепленный район в лесном массиве Сумской области", - говорится в сообщении.

В концерне рассказали, что, несмотря на ожесточенное сопротивление противника, десантники овладели укрепрайоном, уничтожив более 10 украинских военнослужащих.

Новейший 5,45-мм укороченный автомат АК-12К разработан под патрон 5,45 и предназначен для уничтожения живой силы противника. Автомат был спроектирован с учетом запросов военнослужащих ВДВ и имеет улучшенные технические, эргономические и эксплуатационные характеристики, отвечающие требованиям современного боя. 

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Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
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