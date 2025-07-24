ВС РФ применили новейшие АК-12К при штурме укрепрайона в Сумской области

Укороченный автомат спроектировали с учетом запросов военнослужащих ВДВ и имеет улучшенные технические, эргономические и эксплуатационные характеристики, отметили в концерне "Калашников"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российские десантники 51-го гвардейского парашютно-десантного полка применили новейшие автоматы Калашникова АК-12К при захвате украинского укрепрайона в Сумской области. Об этом сообщили в пресс-службе концерна "Калашников".

"По сообщению Telegram-канала "ВДВ Псков ZOV", штурмовая группа 51-го гвардейского парашютно-десантного полка, вооруженная новейшими автоматами АК-12К, взяла штурмом вражеский укрепленный район в лесном массиве Сумской области", - говорится в сообщении.

В концерне рассказали, что, несмотря на ожесточенное сопротивление противника, десантники овладели укрепрайоном, уничтожив более 10 украинских военнослужащих.

Новейший 5,45-мм укороченный автомат АК-12К разработан под патрон 5,45 и предназначен для уничтожения живой силы противника. Автомат был спроектирован с учетом запросов военнослужащих ВДВ и имеет улучшенные технические, эргономические и эксплуатационные характеристики, отвечающие требованиям современного боя.