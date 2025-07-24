Работы по адаптации отечественного авиадвигателя ПД-8 к самолёту-амфибии Бе-200 уже начались

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Российский самолет-амфибия Бе-200 в скором времени получит отечественные двигатели, работы по адаптации ПД-8 к самолету уже начались. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области, бывший глава ОАК Юрий Слюсарь.
Авиационный двигатель ПД-8 разработан для ближнемагистрального импортозамещенного самолета SJ-100 и самолета-амфибии Бе-200ЧС. На сегодняшний день двигатель проходит сертификационные испытания и уже находится на завершающем этапе. Два SJ-100 на двигателях ПД-8 совершили перелеты почти через всю страну – из Комсомольска-на-Амуре в Жуковский.
- приводит ТАСС слова Слюсаря.
Между тем предприятия ОДК полностью готовы к началу серийного выпуска авиадвигателей ПД-8. Он начнется в этом году, планируется выпустить четыре серийных экземпляра силовой установки. Получение сертификата типа на двигатели ПД-8 запланировано на сентябрь 2025 года.
– добавил заместитель главного конструктора двигателя ПД-8 Артем Бадерников.