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ТАСС

Tasnim: "Союз-2.1б" 25 июля выведет на орбиту иранский спутник

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Ракета-носитель "Союз-2.1б"
Ракета-носитель "Союз-2.1б".
Источник изображения: Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив

По данным агентства, на ракету нанесены логотипы иранского космического агентства и космического исследовательского центра

ТЕГЕРАН, 23 июля. /ТАСС/. Российская ракета-носитель "Союз-2.1б", запуск которой запланирован на 25 июля с космодрома Восточный, выведет на орбиту иранский спутник. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его информации, всего на ракете находятся российские спутники "Ионосфера-М" №3 и №4 и 18 малых космических аппаратов. Tasnim отмечает, что на корпус "Союза-2.1б" нанесены логотипы иранского космического агентства и иранского космического исследовательского центра.

Во вторник в Роскосмосе сообщили, что ракета-носитель "Союз-2.1б" с гелиогеофизическими спутниками "Ионосфера-М" №3 и №4, а также 18 аппаратами попутной полезной нагрузки установлена на стартовую площадку 1С космодрома Восточный. Пуск ракеты запланирован на 08:54 мск 25 июля.

Иран неоднократно осуществлял запуски своих спутников с российских космодромов. Исламская республика запустила свою космическую программу в 2004 году и входит в число 24 стран - учредителей созданного в 1959 году Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях. 

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