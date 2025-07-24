ВМС США испытали новую систему перезарядки ракетных установок непосредственно в море

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ВМС США провели успешные испытания технологий перезарядки вертикальных пусковых установок (VLS) на ходу, что может значительно повысить боеспособность флота в условиях потенциальных конфликтов, пишет портал Naval News.

В материале говорится, что учения прошли в рамках масштабных командных маневров Large Scale Exercise 2025 у побережья Норфолка с участием эсминца USS Farragut и вспомогательного судна SS Gopher State.

При этом авторы подчёркивают, что обычно перезарядка пусковых установок требует длительной стоянки в порту – на одну ячейку Mark 41 уходит не менее получаса. В боевых условиях такой подход оставляет корабли уязвимыми, особенно в потенциальных районах активного противостояния, таких как Красное море или Индо-Тихоокеанский регион.

В свою очередь, новые методы позволяют проводить перезарядку прямо в море, сокращая время простоя и повышая оперативность реагирования.

Во время учений использовались два способа перезарядки: традиционный кран в носовой части эсминца и новая рамная система в кормовой. Последняя предполагает установку специальной конструкции над пусковыми ячейками, куда с помощью крана подаются контейнеры с ракетами.

По сравнению с прошлогодними испытаниями, скорость перезарядки увеличилась — теперь за один подход можно установить две ракеты вместо одной.

Разработка подобных технологий ведется с 2022 года, когда бывший министр ВМС Карлос Дель Торо назвал морскую перезарядку VLS «революционной» для флота. В прошлом году систему TRAM успешно испытали на крейсере USS Chosin, а сейчас протестировали усовершенствованный вариант, напоминающий разработку компании Leidos – Speed Reloader.

В статье отмечается, что ВМС США уже пытались создать аналогичные системы в конце ХХ века, но после окончания холодной войны проект заморозили. Сейчас, на фоне растущей конкуренции с Китаем и угроз со стороны хуситов, интерес к технологии возродился.