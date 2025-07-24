Польская делегация ознакомилась с проектом строительства НАПЛ S-80 испанской компании Navantia

ЦАМТО, 23 июля. Польская делегация посетила испанскую государственную компанию Navantia, которая сейчас осуществляет строительство неатомных подводных лодок (НАПЛ) S-80.

Как сообщает Infodefensa.com, делегацию возглавил замминистра национальной обороны Польши Павел Бейда, который на верфи в Картахене ознакомился со строительством подлодок для ВМС Испании. По итогам состоявшихся переговоров в Navantia отметили, что модель S-80 "хорошо адаптирована к потребностям" ВМС Польши.

Визит состоялся после того, как представители польской компании PGZ в середине июня посетили эти же объекты и обсудили возможные варианты сотрудничества с Navantia в рамках программы "Орка" (ORKA), предусматривающей закупку подводных лодок для ВМС Польши.

П.Бейда лично ознакомился с текущими возможностями Navantia в строительстве подводных лодок, опытом испанской компании в передаче технологий и создании промышленной экосистемы для развития местных возможностей по обслуживанию подводных лодок, а также с долгосрочным предложением Navantia о сотрудничестве с ВМС Польши и их совершенствовании.

Представителя польского оборонного ведомства подробно проинформировали о ходе строительства подводных лодок S-82, S-83 и S-84 для ВМС Испании. П.Бейда также поднялся на борт головной подводной доки серии (S-81) "Исаак Пераль", которая в настоящее время проходит плановый ремонт. Как ожидается, вторая подлодка серии будет спущена на воду осенью.

Как ранее сообщал ЦАМТО, Министерство национальной обороны Польши стремится приобрести новые подводные лодки с 2012 года. Программа была включена в план технической модернизации ВС РП на 2013-2022 годы, а также в последующие планы на 2017-2026 и 2021-2035 годы. Проект неоднократно приостанавливался и вновь возобновлялся.

Впервые о возобновлении процедуры приобретения для ВМС Польши новых подводных лодок министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил в мае 2023 года. Тогда он отметил, что "Орка" является одной из важнейших программ модернизации ВС Польши, а одной из целей проекта является получение в рамках компенсационной программы сопутствующих технологий.

Об официальном начале реализации программы по закупке трех новых НАПЛ глава Минобороны заявил 17 июля 2023 года. По словам министра, Агентство вооружений МНО Польши приступило к предварительным рыночным консультациям о выборе нового типа подводной лодки для ВМС Польши. Польша стремится, чтобы закупаемые подводные лодки отличались большой продолжительностью выполнения боевых задач, высокой эффективностью с точки зрения установленных боевых средств, а также гибкостью компоновки.

По оценкам, в числе потенциальных претендентов на поставку НАПЛ ВМС Польши будут рассматриваться французская Naval Group ("Скорпен"), шведская Saab (A26), немецкая Thyssenkrupp Marine Systems ("Тип-212CD"), а также испанская компания Navantia и итальянская Fincantieri. Кроме того, Польша в последнее время активно развивает военно-техническое сотрудничество с Республикой Корея, которая может предложить НАПЛ проекта KSS-III с воздухонезависимой силовой установкой (AIP) и системой вертикального пуска.

В настоящее время идет процесс отбора потенциальных поставщиков. Ожидалось, что три лучших кандидата будут выбраны к июлю 2024 года, а предпочтительный участник торгов – к первой половине 2025 года. Тем не менее, очевидно, что данные сроки выдержаны не были.

С 2002 года ВМС Польши эксплуатировали четыре приобретенные в Норвегии малые подводные лодки класса "Коббен", последние две из которых были выведены из боевого состава флота в 2021 году. В настоящее время на вооружении ВМС Польши все еще находится одна подводная лодка "Оржель", которая была построена в СССР и поступила на вооружение в середине 1980-х годов.