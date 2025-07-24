Terma поставит новые береговые РЛС ВС Дании

ЦАМТО, 23 июля. Датская компания Terma объявила о подписании с Организацией оборонных закупок и материального обеспечения Минобороны Дании (DALO) контракта на поставку 32 береговых РЛС.

Закупаемые системы заменят состоящие на вооружении средства обнаружения и обеспечат непрерывное наблюдение за обстановкой на море и защиту суверенитета Дании.

Новые РЛС будут поставлены в течение 2025 и 2026 годов. Их установка будет осуществляться преимущественно на имеющихся вышках. Замена будет выполняться поэтапно для поддержания бесперебойной работы действующей системы. Полная готовность системы к применению ожидается к концу 2026 года.

Модернизированные радиолокационные системы расширят возможности Дании в сфере контроля морского судоходства, защиты критически важной инфраструктуры и охраны морской среды. Они также будут содействовать Службе управления движением судов (VTS), которая обеспечивает безопасное судоходство в важнейших датских проливах.

Помимо 32 РЛС, закупка предусматривает поставку еще двух дополнительных систем для Гренландии в рамках межпартийного соглашения об укреплении оборонительного потенциала Дании в Арктике. Пакет также включает обеспечение объединения данных из различных источников при поддержке искусственного интеллекта, запасные части, техническую документацию и обучение личного состава.

Модернизированная интеграционная платформа будет объединять данные от всех радиолокационных станций с помощью искусственного интеллекта, улучшая ситуационную осведомленность в режиме реального времени. Это позволит обеспечить поддержку проводимых операций, быстро и эффективно предоставляя обработанные данные лицам, принимающим решения.