Для военных кораблей отремонтировали партию дизелей М500

Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" успешно отремонтировал и испытал крупную партию судовых дизельных двигателей типа М500 для Минобороны РФ и Погранслужбы ФСБ.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе предприятия, эти силовые установки являются основными для малых ракетных и противолодочных кораблей, тральщиков и пограничных катеров.

Участки ремонта дизелей типа М500/М50 Кингисеппского машиностроительного завода Mil.Press FlotProm, Андрей Сергеев

Двигатели типа М500 используются на военных и государственных судах. В частности, агрегаты на основе этого двигателя стоят на многих кораблях советской постройки, в том числе на малых ракетных кораблях проектов 1241 "Молния", 1234 "Овод" и 20800 "Каракурт", на малых противолодочных кораблях проекта 1124 "Альбатрос", а также на тральщиках проекта 12700 "Александрит".

Напомним, что ранее на этой неделе стало известно, что холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" вошел в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). "Для КМЗ открываются новые возможности начать серийный выпуск двигателей типа М500", – отметили в пресс-службе КМЗ.