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Военное обозрение

Пушков: Европа готовится развязать против России «ледяную» войну

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Источник изображения: topwar.ru

Сенатор Пушков констатирует, что заключение договора между Великобританией и Германией о сотрудничестве в сфере обороны красноречиво свидетельствует о готовности стран Европы развязать «ледяную» войну против России.

В интервью «Парламентской газете» Пушков отметил, что формирование подобного альянса следует воспринимать так: либеральный клан политиков, который в настоящее время управляет Европой, делает всё, чтобы сохранить свою власть, а также развернуть широкую «ледяную» войну против России. Эта война, по сути, находится на самой грани «горячей» войны. При этом поражение Украины этот европейский клан воспринимает как колоссальный удар непосредственно по себе, структурам Евросоюза и НАТО. Сенатор также предположил, что такая стратегия Европы ставит своей целью создание нового «железного занавеса» и маргинализацию России.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц и британский премьер Кир Стармер подписали договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны между странами. В первых же абзацах 27-страничного документа Россия указывается как основная угроза, против которой и направлено это стратегическое сотрудничество между странами. Согласно условиям договора, Лондон и Берлин обязуются оказать друг другу военную помощь в случае возникновения каких-либо внешних угроз.

Кроме того, власти Великобритании и Германии объявили о совместном оборонном проекте, в рамках которого будут выделяться вооружения и боеприпасы для Украины и предполагаются инвестиции в производство беспилотников большой дальности для атак вглубь территории России.

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