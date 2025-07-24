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Украина потеряла недавно полученный французский истребитель Mirage 2000 из-за аварии (Military Watch Magazine, США)

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Самолет французских ВВС Dassault Mirage 2000 на Международном авиасалоне в Дубае в 1997 году.
Самолет французских ВВС Dassault Mirage 2000 на Международном авиасалоне в Дубае в 1997 году.
Источник изображения: © Getty Images / aviation-images.com/Universal Images Group via Getty Images

MWM: на Украине "старичок" Mirage 2000 упал из-за отказа авиационной техники

Украина потеряла французский истребитель Mirage 2000 якобы в результате крушения, пишет MWM. ВВС Украины могли списать потери истребителей F-16 и Mirage 2000 на аварии, дабы не пятнать репутацию авиационной промышленности своих западных сторонников, считает автор статьи.

Военно-воздушные силы Украины потеряли один из первых поставленных Францией истребителей Mirage 2000 в результате крушения. Пилот катапультировался и выжил. ВВС начали получать эти подержанные самолеты из Франции в начале февраля. Mirage 2000 стал третьим классом истребителей, подаренным Киеву странами НАТО, после переданных странами Западной Европы F-16 и переданных бывшими государствами Варшавского договора МиГ-29.

“Вечером 22 июля 2025 года во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage 2000 произошел отказ авиационной техники, о чем пилот доложил руководителю полетов”, — сообщили в ВВС в связи с инцидентом. О передаче истребителей было впервые объявлено в начале июня 2024 года. Перед поставкой их авионика прошла ряд модернизаций — в том числе были внедрены новые электронные системы самообороны для повышения эффективности операций “воздух – земля”.

Mirage 2000 поступил на вооружение в 1984 году, через десять лет после того, как истребители четвертого поколения начали поступать в Вооруженные силы США, и задумывался как прямой аналог F-16 как в составе французских ВВС, так и на зарубежных рынках. Однако по летно-техническим характеристикам истребитель заметно уступал F-16 — в основном из-за менее мощного двигателя — и не добился коммерческих успехов в странах НАТО, за исключением Греции. С аналогичными трудностями столкнулся его преемник Rafale на рынках, где предлагается продолжатель F-16 под названием F-35A.

Кроме того, за Mirage 2000 утвердилась печальная слава аварийного самолета: в результате подобных аварий были потеряны 13% самолетов, или восемь из 60 истребителей ВВС Китайской Республики. В результате ВВС Тайваня были вынуждены досрочно снять самолеты с эксплуатации и заменить их современными истребителями F-16 Block 70. Кроме того, высказываются предположения, что ВВС Украины могли списать потери своих истребителей, в частности F-16 и Mirage 2000, на аварии, дабы не пятнать репутацию авиационной промышленности своих западных сторонников и поддержать пошатнувшийся боевой дух. Остается вероятность, что стареющие самолеты были потеряны в бою.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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