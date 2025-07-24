Не менее 15 судов с военными грузами направят из США в Германию с июля по ноябрь

Погрузка передаваемого Соединенными Штатами предназначенного для Украины вооружения в военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III ВВС США на авиабазе Довер (США), 19.08.2022.

ЦАМТО, 23 июля. Не менее 15 судов, занимающихся перевозкой американских военных грузов, направятся из США в немецкий порт Бремерхафен с июля по ноябрь на фоне заявления президента Дональда Трампа о новой схеме поставок помощи Украине.

Такие данные приводит агентство "РИА Новости" на основе открытых данных судоходных компаний.

Как ранее сообщал Д,Трамп, страны НАТО договорились о новой схеме поставок: союзники закупают вооружение у США, после чего передают его Киеву. В рамках этого плана Пентагон заключил дополнительное соглашение с подрядчиками на 750 млн. долл., увеличив общую стоимость контрактов до 1,5 млрд. долл.

Так, по данным на сайте американской компании American Roll-On Roll-Off Carrier (ARC), сотрудничающей с Минобороны США, назначено 11 рейсов в Германию с 22 июля по 3 ноября. В перевозках задействованы суда ARC Independence, ARC Defender, Patriot, ARC Integrity и ARC Endeavor.

Кроме того, четыре контейнеровоза (Maersk Columbus, Maersk Iowa, Maersk Montana и Maersk Tennessee) американской дочерней компании датской корпорации Maersk Group также должны прибыть в Бремерхафен в августе. Согласно графику, опубликованному на сайте компании, загрузка осуществляется в порту Норфолк, где размещено командование военных морских перевозок США.

Суда ARC, как правило, не перевозят ракеты или боеприпасы, они используются для доставки военной техники, включая бронемашины и установки HIMARS. В то же время, суда Maersk по своим габаритам и характеристикам подходят для перевозки зенитных ракетных систем, таких как Patriot.

Бремерхафен традиционно служит одним из ключевых логистических узлов НАТО и используется для переброски американской техники на Украину и в Восточную Европу, отмечает "РИА Новости".