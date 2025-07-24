Италия подписала контракт на закупку в США самолетов РЭБ EA-37B

ЦАМТО, 23 июля. Американская компания L3Harris объявила о подписании контракта на поставку Италии двух систем РЭБ EA-37B Compass Call на платформе самолета Gulfstream G550.

Стоимость соглашения составила 300 млн. долл. Это первый случай одобрения правительством США продажи самолета РЭБ EA-37B зарубежному союзнику.

При выполнении работ L3Harris будет сотрудничать с BAE Systems, с которой заключила соглашение субподряда на сумму 12 млн. долл.

Модифицированный G550 с возможностями РЭБ обеспечит ВВС Италии авиационным средством постановки помех с большой дальностью, высотой и продолжительностью полета, что позволит нарушать работу систем управления, РЛС и навигационных систем противника на значительном расстоянии.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, пока неясно, будут ли самолеты ВВС Италии оснащены электронными системами Compass Call Baseline 4 (Systemwide Open Reconfigurable Dynamic Architecture: SWORD-A), применяемыми ВВС США, или же на экспорт будет поставлена индивидуальная конфигурация.

После покупки самолетов на вторичном рынке (G550 больше не выпускается) они будут переданы на завод Gulfstream в Саванне (шт.Джорджия) для модификации, а затем отправлена на предприятие L3Harris в Уэйко (шт.Техас) для установки разработанного BAE Systems оборудования.

Используемый в качестве платформы Gulfstream G550 хотя и разработан как бизнес-джет, часто модифицируется вооруженными силами для выполнения специальных задач, включая перевозку VIP-персон и ведение разведки. ВВС Италии эксплуатируют два оснащенных радиолокационными станциями Elta Systems EL/W-2085 самолета Gulfstream G550 для выполнения задач дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО). ВВС также приобретают у компании L3Harris два самолета с системой JAMMS (Joint Airborne Multisensor Multimission System) на базе G550, предназначенных для задач пассивной радиоэлектронной разведки.

EA-37B был разработан для замены EC-130H корпорации Lockheed Martin в качестве самолета дальнего радиолокационного обнаружения ВВС США. На сегодняшний день ВВС США получили пять EA-37B, два из которых используются для испытаний, а один проходит модернизацию.

Приобретение Италией самолетов EA-37B, в дополнение к самолетам JAMMS и ДРЛО, демонстрирует намерение страны создать относительно небольшой, но мощный авиапарк, способный выполнять широкий спектр специальных задач.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2024 года Госдепартамент США одобрил поставку правительству Италии в рамках программы "Иностранные военные продажи" систем радиоэлектронного подавления EA-37B и сопутствующего оборудования. Общая стоимость заказа может составить до 680 млн. долл.