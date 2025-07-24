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РИА Новости

Дроны стали основным элементом боя на линии фронта, заявил Сальдо

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Российский военнослужащий c FPV-дроном
Российский военнослужащий c FPV-дроном.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

Сальдо: дроны стали основным элементом ведения боя в Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Дроны стали основным элементом ведения боя на линии фронта в Херсонской области, ВС РФ держат ситуацию под контролем, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.

"Дроны вообще стали основным элементом на линии боевого соприкосновения", - сказал Сальдо.

Губернатор напомнил, что сегодня линия фронта проходит по Днепру.

"Наши силы держат ситуацию под жестким контролем и, где надо, усиливают позиции. Всё делается с учетом обстановки, а она меняется каждый день", - сказал он.

Сальдо подчеркнул, что периодически военные ВСУ сдаются в плен, но из-за географических особенностей местности этот процесс пока не носит массовый характер.

"Противник цепляется за каждую позицию. С другой стороны, притоку пленных мешает река, по которой проходит ЛБС (линия боевого соприкосновения - ред.) в нашей области", - сказал губернатор.

Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

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