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РИА Новости

"Ростех": российские танки превосходят зарубежные аналоги

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Боевая работа экипажей танков Т-80
Боевая работа экипажей танков Т-80.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Ростех: российские танки превосходят аналоги по комплексной эффективности

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Опыт специальной военной операции подтверждает, что российские танки по комплексной эффективности превосходят даже самые современные зарубежные аналоги, сообщили РИА Новости в "Ростехе".

Ранее Минобороны РФ сообщило, что на полигоне в Ленинградской области российские танкисты на Т-80БВМ установили новый рекорд скорости, разогнавшись до 86 километров в час по пресеченной местности, что больше заявленных характеристик этой бронетехники.

"Комплексный показатель боевой эффективности складывается из двух частей. Первая – прямые характеристики машины: подвижность, защищенность, огневая мощь, ситуационная осведомленность, современность электроники. Вторая – косвенные: адаптивность к различным условиям боя, вариативность поражаемых целей, ремонтопригодность, стоимость эксплуатации, технологичность производства, тактика применения", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что подвижность, по которой отечественные машины превосходят большинство иностранных конкурентов, является лишь одним из параметров оценки.

"По комплексному показателю отечественные танки значительно превосходят даже самые современные иностранные аналоги. Это подтверждается опытом СВО", – отметил он.

Помимо глубоко модернизированных Т-80БВМ "Ростех" поставляет армии новейшие танки Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М. Машины оснащены современными системами управления огнем, многофункциональными прицелами, управляемым оружием, различными вариантами дополнительной защиты, системами РЭБ.

Ранее исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко отметил, что российские машины максимально приспособлены к противотанковым угрозам и способны отразить множество атак новых средств поражения. Бывали случаи, когда в Т-90М "Прорыв" попадали десятки украинских беспилотников, а он сохранял боеспособность.

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