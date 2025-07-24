Власти ФРГ хотят восстановить воинскую обязанность: проблемы и риски - Мнения ТАСС

Вячеслав Филиппов — о том, почему законопроект Писториуса — это, скорее всего, лишь промежуточный этап

Германия спустя 15 лет возвращается к воинской обязанности. Согласно законопроекту министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, примерно к началу 2026 года будет введена служба по шведской модели — все выпускники школ подлежат военному осмотру, но лишь часть из них в конечном итоге проходит действительную службу.

Всеобщая воинская повинность была отменена в Германии 1 июля 2011 года, после чего началось преобразование Бундесвера в профессиональную армию. До этого же — на протяжении 56 лет — именно на основе обязательного призыва формировались Вооруженные силы ФРГ. Многие эксперты и политологи к 2011 году сходились во мнении, что призыв является пережитком прошлого, что в условиях, когда пала Берлинская стена и угрозы с востока больше не существует, необходимости в нем нет.

Огромные расходы и социальная справедливость

Во время холодной войны Бундесвер располагал почти 500 тыс. активных военнослужащих, а в случае военного конфликта мобилизация резервистов позволяла увеличить армию до 1,3 млн человек. Постепенно численность активных военнослужащих Германии сократилась до примерно 181 тыс. человек. С отменой воинской повинности была демонтирована и вся инфраструктура.

Грубо говоря, сейчас новобранцев — как минимум пока — в короткие сроки негде даже разместить — просто-напросто не хватает казарм. Кроме того, нет специалистов для отбора и подготовки, нет оснащения. Но при этом в Минобороны ФРГ рассчитывают уже в 2025 году набрать около 10 тыс. молодых мужчин и женщин.

"На увеличение численного состава армии, расширение инфраструктуры, модернизацию военных объектов и закупку новой техники потребуются миллиарды и миллиарды евро. Даже несмотря на отмену долгового тормоза (правило, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает — прим. авт.), это будет дополнительным ударом по экономике страны, которая и так третий год подряд не может выйти из рецессии", — отметил в беседе со мной немецкий политолог, пожелавший сохранить анонимность. "Воинские части — это не только казармы, это множество смежных предприятий, специализирующихся на обслуживании солдат. Наладить всю систему — это огромные деньги, деньги, которых будет не хватать в области образования и здравоохранения. При этом финансовый аргумент против возвращения к воинской повинности очень серьезный и не единственный", — продолжал он.

"Мы должны задаться вопросом: насколько увеличение численности армии является подходящей мерой для улучшения обороноспособности во время, когда при ведении боевых действий все больше используются новые технологии, например киберсредства или дроны", — отметил собеседник. В этой связи, по его мнению, как и 15 лет назад, можно говорить о том, что воинский призыв — "это пережиток прошлого, только по другим причинам — не потому, что угрозы больше нет, а потому, что он не является ответом на угрозы сегодняшнего дня".

"Другой аспект активно обсуждался еще во время дискуссий об отмене воинской обязанности в 2011 году — это вопрос социальной справедливости", — отметил политолог. "У нас провозглашается равенство полов, но тогда призываться должны как мужчины, так и женщины. Классический призыв — это серьезное вмешательство в права человека, и его возвращение грозит многочисленными исками со стороны молодых мужчин", — констатировал он. "Кроме того, какие правовые последствия ждут тех, кто не заполнит опросники или вовремя не направит их в армию? Пока ответов на эти вопросы нет. Детали не проработаны", — отметил мой собеседник.

На пути к всеобщему призыву

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер указывал на то, что, учитывая обязательства страны в НАТО, армии требуется не менее 460 тыс. активных военных и резервистов. Сейчас в германском резерве числятся примерно 160 тыс. человек, а численность военных Бундесвера, как упоминалось выше, составляет около 181 тыс. То есть образуется серьезная нехватка кадров. Ранее стало известно, что в соответствии с новыми требованиями НАТО численность Вооруженных сил ФРГ должна быть увеличена примерно до 250 тыс. военных.

Как заявил мне источник в правящей коалиции, уже сейчас очевидно, что добиться этих целей, опираясь на добровольный подход при привлечении новобранцев, вряд ли удастся. Однако законопроект Писториуса предусматривает именно добровольную службу, пусть и с некоторыми "подлежащими к исполнению элементами". Молодые мужчины обязаны будут заполнять формуляры с данными о росте, весе, состоянии здоровья, образовании, а также отвечать на вопросы "об интересе к военной службе". Женщинам будет предлагаться делать это на добровольной основе. Оповещать будут всех немцев, которые родились после 31 декабря 2007 года. В Бундесвере рассчитывают в год получать данные о примерно 300 тыс. молодых мужчин.

Правительство оставляет за собой возможность "с согласия Бундестага инициировать обязательное привлечение призывников", если того потребует ситуация с безопасностью и не удастся своевременно набрать достаточно добровольцев. "Формально всеобщий призыв вовсе не был отменен, его лишь приостановили. Статья 12А Основного закона оговаривает, что мужчины могут призываться на службу в Вооруженные силы в случае возникновения угрозы безопасности и суверенитету страны", — напомнил источник в коалиции.

Противники военной службы видят в законопроекте Писториуса лишь промежуточный этап на пути к всеобщему призыву. "Власти просто пока не хотят подогревать и без того тревожные настроения в обществе, которое измотано пандемией коронавируса, наплывом беженцев, конфликтами. Вопрос введения воинской обязанности уже сейчас раскалывает общество, резкое возвращение призыва неминуемо бы грозило протестами населения", — заявил в беседе со мной представитель одной из оппозиционных фракций в Бундестаге. "Нам нужна не милитаризация общества и мышления, но возвращение к разумной политике безопасности и дипломатии. Восстановление воинской обязанности не является правильным ответом на изменение ситуации", — считает собеседник.

О том, что без обязательного призыва вряд ли удастся пополнить ряды германской армии, говорит статистика. Федеральное ведомство по делам семьи и гражданского общества (BAFzA) ранее сообщило, что с каждым годом все больше граждан инициативно ходатайствуют об отказе от несения военной службы в строевых частях. Политический директор организации "Германское общество мира — объединенные противники войны" Михаэль Шульце фон Глассер заявил в этой связи, что рост числа отказников является "ясным сигналом против восстановления воинской повинности" в стране и свидетельствует об "оправданном беспокойстве многих людей по поводу новой принудительной службы". Целый ряд опросов общественного мнения свидетельствует о том, что против возвращения призыва выступает почти половина молодых людей в возрасте 18–34 лет, то есть тех, кого он непосредственно может затронуть.

Отношение в обществе неоднозначное

Помимо нежелания идти в армию, очевидна и другая проблема — демографическая. Средний возраст военных Бундесвера в конце 2019 года составлял 32,4 года, а к концу 2024 года он вырос до 34 лет. Как выразилась уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль, Вооруженные силы ФРГ стареют.

По итогам 2024 года рождаемость в Германии упала до самого низкого за последние почти 30 лет уровня. И улучшения не предвидится. "Кого мы будем набирать в армию — мигрантов, наемников из других европейских стран? Если мигрантов, то возникнет проблема безопасности уже внутри самого Бундесвера", — посетовал один из военных экспертов, пожелавший остаться неназванным.

Надо сказать, что немцы, учитывая историю своей страны, неоднозначно относятся к армии. После Второй мировой войны многие критически воспринимали восстановление Вооруженных сил. В 1970–1980-е сотни тысяч протестовали против "Двойного решения НАТО" (предусматривало размещение на западногерманской территории американских ракет "Першинг-2" в случае безрезультатного завершения переговоров с СССР по разоружению — принято 12 декабря 1979 года лидерами Великобритании, США, Франции и ФРГ). Когда пала Берлинская стена, встал вопрос: а зачем вообще нужен Бундесвер?

В 1999 году Бундестаг впервые отправил военных ФРГ в миссию за рубеж — на Косовскую войну. С 2001-го они принимали участие в операции в Афганистане. Однако для большинства граждан Германии боевые действия и смерти оставались чем-то далеким. Некоторое переосмысление пришло с конфликтом на Украине, однако реальная готовность общества воевать по-прежнему невелика, что сильно расходится с риторикой воинствующих германских политиков, которые намерены направить на усиление Бундесвера огромные средства.

Германия не должна идти путем милитаризации

Вопрос возвращения к воинской повинности вызвал ожесточенные споры во время переговоров о коалиции между блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ). Консерваторы выступали за введение обязательного призыва сроком на один год для мужчин и женщин. СДПГ была против и продвигала модель на добровольной основе, чего в итоге и добилась.

Сейчас власти ФРГ делают все, чтобы повысить привлекательность Бундесвера. Когда-то германская армия, а до нее прусская, считалась лучшей в Европе, если не в мире, и играла важнейшую роль в жизни германского общества. Чем это было чревато, всем известно. Молодая немецкая демократия — Веймарская республика — ощутила это в свое время в полной мере. Капповский путч 1920 года, Пивной путч 1923 года — армейские круги принимали в них самое активное участие.

"Ситуация, конечно, совершенно иная, нежели в те времена, когда многие в Германии жаждали реванша после поражения в Первой мировой войне, но путь, на который ступили власти ФРГ, пробуждает тревожные воспоминания. Надо понимать, что армейские чины мыслят совершенно по-другому, для них демократия — это больше слабость, расширение влияния военных в современном обществе, а мы говорим о западном обществе, — это анахронизм", — отметил в беседе со мной один из немецких военных историков.

По его оценке, в ситуации, когда в Германии сейчас все больше заявляет о себе правый экстремизм, повышение авторитета армии не будет способствовать демократизации общества. "Мы видим, что центр слабнет, а периферия — левые и правые — крепнут. Возвращение воинской повинности, скорее всего, приведет с течением времени к усилению правых настроений", — считает собеседник. "Не думаю, что судьба Веймарской республики повторится, но демократии не стоит заигрывать с методами, которые по самой своей природе противоречат ей, — а это принуждение, принудительная военная служба", — отметил он. "Для молодых людей призыв — это в любом случае шок, даже если вместо службы они выберут социально значимую работу", — добавил историк.

"Это ошибочный путь, который навредит стране в долгосрочной перспективе. Убийства и война не могут быть средством сосуществования людей в глобальном мире. И с этой точки зрения Германия в свете своей истории не должна быть примером милитаризации, так как это переворачивает с ног на голову все послевоенное устройство", — считает собеседник. По его мнению, отмена призыва в значительной степени "цивилизировала" германское общество, в котором малейшее проявление насилия или агрессии вызывает широкое общественное порицание.

Часть европейской стратегии

"Восстановление воинской обязанности является частью европейской стратегии по милитаризации государства и общества. Основная цель такой стратегии — утверждение в условиях усиления глобальной конкуренции, когда не исключено применение насилия для получения доступа к ключевым ресурсам и рынкам", — заявил один из политических экспертов. "Конфликт на Украине, конфронтация между США и Китаем, торговые пошлины — все это звенья одной цепи", — считает он.

"То, что власти ФРГ и других стран Европы, ЕС укрепляют военный аппарат, свидетельствует о желании играть большую геополитическую роль в мире, когда просто экономического превосходства становится недостаточно для продвижения своих интересов. В этой связи укрепление военного потенциала в целом направлено не столько против России, сколько является отражением новой реальности в глобальном мире — необходимости защиты экономического потенциала и сырьевой базы", — считает политолог.

Как бы там ни было, по его мнению, возвращение военного призыва в Германии — это, "безусловно, еще одно препятствие на пути проведения политики по сохранению мира". "И конечно, добровольный подход — это лишь промежуточное решение, пока не будет подготовлена почва для полноценной обязательной службы", — полагает мой собеседник.

Конечно, не политикам, громко вопящим о так называемой российской угрозе, придется служить в армии, а молодым мужчинам и, возможно, женщинам. Так что в определенной степени вопрос возвращения военной обязанности в ФРГ — это конфликт поколений, который скорее раскалывает германское общество, нежели способствует его сплоченности. Больше безопасности Германии этот вопрос вряд ли принесет. Подобная дискуссия вписывается в общий процесс милитаризации общественного сознания в Европе и в целом повышает напряженность в обществе.

Вячеслав Филиппов

Руководитель представительства ТАСС в ФРГ