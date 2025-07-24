Ростех: танки РФ значительно превосходят западные по комплексной эффективности

В госкорпорации подчеркнули, что эти данные подтверждаются опытом СВО

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российские танки значительно превосходят зарубежные машины по комплексному показателю боевой эффективности. Об этом ТАСС заявили в Ростехе.

"По подвижности наши машины превосходят большинство иностранных конкурентов. Однако этот параметр - только одна из сторон оценки. <...> По комплексному показателю отечественные танки значительно превосходят даже самые современные иностранные аналоги. Это подтверждается опытом СВО", - отметили в Ростехе.

В госкорпорации уточнили, что комплексный показатель боевой эффективности складывается из двух частей. "Первая - прямые характеристики машины: подвижность, защищенность, огневая мощь, ситуационная осведомленность, современность электроники. Вторая - косвенные: адаптивность к различным условиям боя, вариативность поражаемых целей, ремонтопригодность, стоимость эксплуатации, технологичность производства, тактика применения и прочее", - рассказали в Ростехе.

Ранее исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко отметил, что российские машины максимально приспособлены к противотанковым угрозам и способны отразить множество атак новых средств поражения. В госкорпорации напомнили о случаях, когда в Т-90М "Прорыв" попадали десятки украинских беспилотников, а он сохранял боеспособность.

Помимо глубоко модернизированных Т-80БВМ Ростех поставляет армии новейшие танки Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М. Машины оснащены современными системами управления огнем, многофункциональными прицелами, управляемым оружием, различными вариантами дополнительной защиты, системами РЭБ.