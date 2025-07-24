Войти
ТАСС

Член Конгресса Тейлор-Грин: Вашингтон должен прекратить отправку оружия Киеву

467
0
+1
Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин
Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин.
Источник изображения: © AP Photo/ Julia Nikhinson

Владимир Зеленский препятствует достижению договоренностей об урегулировании конфликта, заявила республиканка от штата Джорджия

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский препятствует достижению договоренностей об урегулировании конфликта на Украине, Вашингтону следует прекратить отправку вооружений Киеву. Такое мнение выразила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия).

"В Киеве вспыхнули массовые протесты против украинского президента Зеленского, поскольку он является диктатором, отказывается заключить мирное соглашение и прекратить войну, - написала она во вторник на своей странице в X. - Рада за украинский народ! Выгоните его [Зеленского] с должности! А Америка должна прекратить финансирование и отправку вооружений!!!"

Тейлор-Грин ранее неоднократно критиковала Зеленского и отмечала необходимость прекращения военной помощи Украине со стороны США.

Как сообщило 22 июля украинское издание "Общественное. Новости", примерно 2 тыс. жителей Киева вышли на митинг против скандального закона, фактически ликвидирующего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Ранее на аналогичные митинги вышли жители Днепра (ранее - Днепропетровск), Львова, Одессы, Полтавы, Ровно и Тернополя. В украинской столице участники протестов также потребовали отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

Ранее в этот же день Верховная рада 263 голосами приняла упомянутый закон, его уже подписал Зеленский. Теперь генпрокурор Украины становится руководителем прокуроров САП, что практически переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на проводимые НАБУ дела. Кроме того, закон отменяет запрет на передачу дел из НАБУ другим органам, а генпрокурор теперь сможет забирать производства НАБУ и передавать их другим прокурорам. Как отмечают украинские СМИ, принятый закон окажет ключевое влияние на НАБУ, а также на работу Национального агентства по предотвращению коррупции. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.07 12:14
  • 9718
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.07 10:15
  • 3
Не стесняясь комплексов: российский флот начал масштабные учения перед Днем ВМФ
  • 24.07 10:13
  • 0
«Запад-2025» – готовность к диалогу
  • 24.07 01:30
  • 1
ВМС США испытали новую систему перезарядки ракетных установок непосредственно в море
  • 24.07 01:18
  • 1
Не менее 15 судов с военными грузами направят из США в Германию с июля по ноябрь
  • 23.07 21:16
  • 0
Ответ на "«Восточный щит»: заклятые соседи на пороге"
  • 23.07 14:32
  • 0
«Восточный щит»: заклятые соседи на пороге
  • 23.07 02:27
  • 1
Ответ на "В России назвали задачи «ультрасовременного» бомбардировщика США"
  • 23.07 01:32
  • 1
Астронавтам предложили жить внутри лунного кратера под «крышей»
  • 22.07 10:48
  • 83
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 22.07 05:47
  • 0
Ответ на "В Китае назвали лучшее оружие России"
  • 22.07 04:21
  • 2
Ответ на ""Он будет большим": почему Путину стоит бояться новых британских истребителей"
  • 22.07 01:38
  • 3
Влитая пара: безэкипажные катера вооружат дронами «Скворец-ВМФ»
  • 22.07 00:18
  • 0
Ответ на "НАТО разработала грандиозный план борьбы с Россией. Но есть две загвоздки"
  • 21.07 23:10
  • 0
Ответ на "Эксперт Михайлов: Украина хочет бесплатное оружие, предлагая себя как полигон"