Член Конгресса Тейлор-Грин: Вашингтон должен прекратить отправку оружия Киеву

Владимир Зеленский препятствует достижению договоренностей об урегулировании конфликта, заявила республиканка от штата Джорджия

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский препятствует достижению договоренностей об урегулировании конфликта на Украине, Вашингтону следует прекратить отправку вооружений Киеву. Такое мнение выразила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия).

"В Киеве вспыхнули массовые протесты против украинского президента Зеленского, поскольку он является диктатором, отказывается заключить мирное соглашение и прекратить войну, - написала она во вторник на своей странице в X. - Рада за украинский народ! Выгоните его [Зеленского] с должности! А Америка должна прекратить финансирование и отправку вооружений!!!"

Тейлор-Грин ранее неоднократно критиковала Зеленского и отмечала необходимость прекращения военной помощи Украине со стороны США.

Как сообщило 22 июля украинское издание "Общественное. Новости", примерно 2 тыс. жителей Киева вышли на митинг против скандального закона, фактически ликвидирующего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Ранее на аналогичные митинги вышли жители Днепра (ранее - Днепропетровск), Львова, Одессы, Полтавы, Ровно и Тернополя. В украинской столице участники протестов также потребовали отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

Ранее в этот же день Верховная рада 263 голосами приняла упомянутый закон, его уже подписал Зеленский. Теперь генпрокурор Украины становится руководителем прокуроров САП, что практически переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на проводимые НАБУ дела. Кроме того, закон отменяет запрет на передачу дел из НАБУ другим органам, а генпрокурор теперь сможет забирать производства НАБУ и передавать их другим прокурорам. Как отмечают украинские СМИ, принятый закон окажет ключевое влияние на НАБУ, а также на работу Национального агентства по предотвращению коррупции.