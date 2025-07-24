Войти
Lenta.ru

В Китае испытали рой дронов-бомбардировщиков

485
0
0
Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com
Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com.

Defence Blog: В Китае испытали рой малых дронов-бомбардировщиков Black Bee

Малые дроны-бомбардировщики Black Bee, которые могут работать в составе роя, испытали в Китае. Об этом сообщает Defence Blog со ссылкой на государственный телеканал Китая CCTV.

В сюжете показали малые ударные дроны, которые могут нести по шесть миниатюрных бомб. Аппараты вертикального взлета и посадки работали в одном строю в рамках учений. Беспилотники выполняли задачи по разведке и нанесению точечных ударов по позициям условного противника.

«Эти беспилотники действуют как универсальные воздушные единицы на поле боя, способные оперативно обеспечивать безопасность и контролировать целевые зоны, поддерживая силы специального назначения в штурмовых операциях», — отметили в сообщении.

Также канал добавил, что каждый дрон группы выполняет определенную роль, действуя в координации с другими аппаратами.

Ранее в июле стало известно, что российские FPV-дроны «Князь Вандал Новгородский» уничтожили технику Вооруженных сил Украины на сумму более двух миллиардов долларов. Производитель собрал 18,9 тысячи эпизодов применения аппаратов с видеороликом и геопривязкой.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Украина
Проекты
БПЛА
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.07 12:14
  • 9718
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.07 10:15
  • 3
Не стесняясь комплексов: российский флот начал масштабные учения перед Днем ВМФ
  • 24.07 10:13
  • 0
«Запад-2025» – готовность к диалогу
  • 24.07 01:30
  • 1
ВМС США испытали новую систему перезарядки ракетных установок непосредственно в море
  • 24.07 01:18
  • 1
Не менее 15 судов с военными грузами направят из США в Германию с июля по ноябрь
  • 23.07 21:16
  • 0
Ответ на "«Восточный щит»: заклятые соседи на пороге"
  • 23.07 14:32
  • 0
«Восточный щит»: заклятые соседи на пороге
  • 23.07 02:27
  • 1
Ответ на "В России назвали задачи «ультрасовременного» бомбардировщика США"
  • 23.07 01:32
  • 1
Астронавтам предложили жить внутри лунного кратера под «крышей»
  • 22.07 10:48
  • 83
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 22.07 05:47
  • 0
Ответ на "В Китае назвали лучшее оружие России"
  • 22.07 04:21
  • 2
Ответ на ""Он будет большим": почему Путину стоит бояться новых британских истребителей"
  • 22.07 01:38
  • 3
Влитая пара: безэкипажные катера вооружат дронами «Скворец-ВМФ»
  • 22.07 00:18
  • 0
Ответ на "НАТО разработала грандиозный план борьбы с Россией. Но есть две загвоздки"
  • 21.07 23:10
  • 0
Ответ на "Эксперт Михайлов: Украина хочет бесплатное оружие, предлагая себя как полигон"