Научный ход: для военных вузов подготовят в полтора раза больше преподавателей

Выпускники адъюнктуры пополнят вновь создаваемые учебные заведения Минобороны РФ

С 2027 года набор офицеров в адъюнктуру — аналог аспирантуры в гражданских вузах — увеличат почти в полтора раза. Новые кадры в первую очередь должны будут пополнить научно-преподавательский состав вновь создаваемых военных вузов — до 2034 года военное ведомство планирует открыть 15 новых училищ. Эксперты отмечают, что этому поколению молодых военных ученых предстоит не только заняться обучением и воспитанием офицеров, но осмыслить опыт спецоперации.

С 2027 года набор офицеров в адъюнктуру — аналог аспирантуры в гражданских вузах — увеличат почти в полтора раза. Новые кадры в первую очередь должны будут пополнить научно-преподавательский состав вновь создаваемых военных вузов — до 2034 года военное ведомство планирует открыть 15 новых училищ. Эксперты отмечают, что этому поколению молодых военных ученых предстоит не только заняться обучением и воспитанием офицеров, но осмыслить опыт спецоперации.

Кадры для новых вузов

С 2027 года количество офицеров, набираемых в адъюнктуру российских военных вузов, увеличат почти в полтора раза. Такое решение продиктовано тем, что до 2034 года российским военным ведомством планируется открыть 15 новых училищ, которым потребуются научно-педагогические кадры. Увеличенный набор поможет решить эту проблему, рассказали источники «Известий» в сфере военного образования.

Ожидается, что соискателями на поступление в адъюнктуру станут офицеры, принимавшие участие и получившие ранения в ходе специальной военной операции, отметили собеседники издания.

Справка «Известий» В адъюнктуру принимаются офицеры, имеющие образование не ниже высшего (специалитет или магистратура). Обязательное условие для поступающих — опыт военной службы на офицерских должностях не менее двух лет. Возраст должен позволять заключить контракт о прохождении военной службы не только на время подготовки в адъюнктуре, но и на пять лет после ее окончания. Прием в адъюнктуру осуществляется на конкурсной основе. Поступающие сдают экзамены по специальной дисциплине, философии и иностранному языку. В ходе обучения адъюнкт должен подготовить и защитить научно-исследовательскую работу — кандидатскую диссертацию. После этого адъюнкту присваивается ученое звание кандидата военных наук.

Стране сейчас нужны военные научно-преподавательские кадры, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин.

— Больше десяти лет назад было сильное сокращение военных училищ, а с ними и преподавательских кадров, — объяснил он. — Это был серьезный урон для системы военного образования, и его надо восполнять, готовить преподавателей, и только адъюнктура может это сделать. Не стоит забывать и о создании новых военных училищ — им тоже нужны преподаватели.

Офицеры, имеющие опыт СВО, усилят преподавательский состав, считают военные эксперты.

— Боевые офицеры станут достойным примером для молодого поколения, — считает Виктор Литовкин. — Преподавание неразрывно связано с воспитанием. Роль адъюнктов после того, как они станут преподавателями, будет велика. Им предстоит учить курсантов не только чисто военным дисциплинам, но общегосударственным предметам, в том числе и истории. Таким образом они будут влиять на мировоззрение курсантов.

Участникам спецоперации есть чем поделиться с молодежью, рассказал «Известиям» доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

— У них достаточно авторитета, знаний и умений, чтобы стать примером для молодого поколения, — отметил эксперт.

Научный подход

Новым научно-преподавательским кадрам придется не только заниматься обучением и воспитанием будущих офицеров, но и осмыслить боевой опыт военных конфликтов последних лет, также отметил Александр Перенджиев.

— Вооруженные силы России получили уникальный победный фронтовой опыт, и теперь его надо исследовать и систематизировать, — объяснил эксперт. — Характер боевых действий в ходе СВО сильно изменился. Участники спецоперации в исследовании изменений должны играть одну из основных ролей, так как принимали участие в боях, всё видели и многое прошли. Их личный опыт бесценен и уникален — они лучше остальных знают, какие новые угрозы появились, как им противодействовать, как эффективно вести боевые действия, как добиваться решения поставленных задач.

Новые научно-преподавательские кадры дадут новый импульс развитию российской военной мысли, считает Александр Перенджиев.

— Мы обязательно увидим научные работы по решению тех или иных тактических проблем, вставших перед войсками в ходе спецоперации, — уверен Александр Перенджиев. — Это предстоит сделать поколению фронтовиков. Уверен, будет много диссертаций по применению БПЛА. Морские офицеры будут работать над доктриной использования безэкипажных катеров и противодействию им. Так или иначе изменились действия танков, артиллерии, боевой авиации, службы материально-технического обеспечения и других. Это тоже будет тщательно проанализировано. Скорее всего, на основании таких работ будут доработаны боевые уставы. В итоге мы получим практический результат — улучшение тактики наших вооруженных сил.

Новые военные училища

«Известия» писали, что в Министерстве обороны обсуждается план, согласно которому в 2025–2034 годах будут открыты 15 новых вузов. Решение о создании двух военных училищ уже принято. Уже в этом году откроются Саратовское высшее военное инженерное училище радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты и Нижегородское высшее военное инженерное училище. Сейчас там завершается подготовка учебных корпусов к приему курсантов в новом учебном году

«Известия» также сообщали о планах создания высшего военного училища войск беспилотных систем, которое планируется открыть 1 сентября 2027 года. Новое учебное заведение будет готовить офицеров для создаваемых войск беспилотных систем, которым нужны командиры и грамотные технические специалисты. Специализированных вузов по подготовке офицеров для недавно созданных войск беспилотных систем в России пока не было.

Богдан Степовой