Призыв на военную службу может стать круглогодичным. Главное

В Госдуму 22 июля внесли законопроект, который предусматривает возможность призывать на срочную службу в течение календарного года.
Его инициаторами выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.
ТАСС собрал основное по законопроекту.
- Предлагается установить срок призыва с 1 января по 31 декабря.
- Он будет осуществляться также на основании указа президента.
- При этом фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
- Нововведения предусматривают, что в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии.
- Это позволит "равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу", отмечается в пояснительной записке.
- Законопроект также предусматривает особые сроки отправки на военную службу для отдельных категорий граждан. Так, жители сельской местности, занятые в полевых работах, будут отправляться для прохождения службы с 15 октября по 31 декабря, педагогические работники образовательных организаций - с 1 мая по 15 июля, а жители отдельных районов Крайнего Севера - 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.
- В случае принятия законопроекта и последующего подписания документа президентом РФ новые нормы начнут действовать с 1 января 2026 года.