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Время электроники

Под Вологдой построят завод полного цикла по выпуску печатных плат

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Электроника
Электроника.
Источник изображения: D-Russia.ru

В Вологодской области осенью 2025 г. начнется подготовка к строительству производственной площадки по выпуску отечественных печатных плат. Только первоначальные инвестиции в проект составят 5 млрд руб.

Подготовка к строительству завода по производству печатных плат в Вологодской области начнется осенью 2025 г., пишут РИА «Новости», ссылаясь на заявление регионального правительства. Первоначальные инвестиций составят пять млрд руб.

Проект реализуют ООО «Луч» (новый резидент особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Вологодская» вблизи поселка Лесково Вологодского муниципального округа) и ООО «Завод Нартис», которые входят в АО «Национальная энергетическая компания» (НЭК).

Современное предприятие с полным производственным циклом сможет выпускать 10-15 тысяч кв. м печатных плат в месяц, по словам губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

НЭК объединяет российские предприятия, которые оказывают услуги предприятиям электроэнергетики и промышленности и производят для них оборудование, как указано на сайте НЭК, в том числе электротехническое оборудование, интеллектуальные приборы учета, системы автоматизации, электронно-компонентную базу. В группу также входят «Ииконтрол», ЛЗВО, «Мосэлектрощит», НТЗМК, «НЭК.Тех», «РТК-Электро-М», «Электрощит-К», «Энхим», «Юнител».

На новом заводе планируется выпуск плат четвертого класса (ГОСТ 53429-2009), которые применяются в высокопроизводительных вычислительных системах, серверном оборудовании, телекоммуникационной и медицинской диагностической аппаратуре и др., говорится в сообщении.

В планах также производство печатных плат класса HDI для миниатюрной электроники, мобильных и носимых устройств, где используются компоненты с ультрамелким шагом выводов.

«Локализуем здесь производство одного из ключевых компонентов для российской радиоэлектронной отрасли – печатных плат», — сказал Филимонов. Он отметил, что частью проекта станет также «объект по корпусированию микросхем».

В последнее время многие отечественные компании проявляют интерес к производству дефицитных печатных плат в России. Заявления о намерениях начать выпуск плат в 2023 г. делали Yadro, «НПП Итэлма». В ноябре 2023 г. ICL запустил работу нового завода по производству материнских плат в Татарстане. В начале февраля 2024 г. стало известно и о планах холдинга GS Group производить печатные платы.

В феврале 2024 г. производитель отечественного компьютерного и серверного оборудования группа компаний «Бештау» и производитель станков «РостИнтех» создали компанию «Бештау технологии», которая регистрирует патент описанием технологии сборки линии по выпуску твердых печатных плат на оборудовании из отечественного сырья.

В декабре 2024 г. российские власти утвердили рассчитанный до 2030 г. план развития производства отечественных печатных плат с целью повысить уровень локализации российской электроники, которая до сих пор во многом состоит из иностранных компонентов. Собирается ли государство помогать предприятиям в развитии производства печатных плат, не уточнялось, то есть компаниям, вполне возможно, придется справляться своими силами.

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