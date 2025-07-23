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Шведский полигон AstaZero тестирует 6G для беспилотных авто и дронов

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Шведский полигон AstaZero тестирует 6G для беспилотных авто и дронов
Шведский полигон AstaZero тестирует 6G для беспилотных авто и дронов.
Источник изображения: AstaZero

Платформа для производителей, которая ускоряет разработку и внедрение безопасных технологий автономного вождения

Шведская исследовательская лаборатория RISE (Research Institutes of Sweden) представила подробности о работе первого в мире испытательного полигона для подключённых транспортных средств AstaZero. Генеральный директор RISE Петер Яневик обозначил амбициозные цели проекта: лаборатория планирует использовать передовые технологии связи для значительного повышения безопасности дорожного движения и эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации.

Ключевая роль отводится возможностям 6G, которая позволит обеспечить бесшовную работу автономных транспортных средств и дронов. В AstaZero моделируются различные сценарии, например, использование дронов для сканирования мест аварий с созданием карты препятствий и опасностей в режиме реального времени. Эта информация передаётся транспортным средствам, способствуя безопасному управлению ситуацией.

Ожидается, что внедрение таких технологий позволит снизить количество аварий в городских условиях, уменьшить пробки и выбросы вредных веществ, тем самым способствуя более экологичному развитию городов. Однако, перед широким распространением необходимо решить вопрос надёжности связи. Для безопасного использования систем, связанных с автономным вождением, требуется показатель надёжности связи 99,999%. Именно для проверки и подтверждения этой надёжности и создан полигон AstaZero.

Это первая площадка, предоставляющая возможность всем производителям автомобилей и беспилотников проводить платное тестирование технологий 6G и гиперсвязи. Другие полигоны по всему миру проводили испытания лишь 5G для автономных транспортных средств.

Испытания в AstaZero направлены не только на проверку надёжности, но и на минимизацию рисков. В частности, проводится работа по обеспечению безопасности соединения, предотвращая возможность взлома и нарушения связи между устройствами. Кроме того, разрабатываются методы, позволяющие снизить риски, связанные с приватностью и надзором в связи с применением дронов для мониторинга городских пространств.

В дальнейшем планируется расширение возможностей полигона за счёт внедрения технологий на базе искусственного интеллекта для контекстного анализа ситуаций, а также изучения поведения систем при снижении качества связи. Внедрение 6G ожидается в течение следующего десятилетия, параллельно с этим необходимо разработать соответствующие нормативно-правовые акты для обеспечения безопасного использования этой технологии, особенно в сфере подключённых транспортных средств и дронов.

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Страны
Швеция
Проекты
БПЛА
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