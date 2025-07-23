«Росэл» усовершенствовал технологию производства полиамидных плат для спецаппаратуры.

Созданные таким образом изделия сохраняют работоспособность при температуре от −60 до +120 °С

Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех разработал технологию высокоточного производства гибких полиамидных печатных плат. Завершена отработка технических процессов, позволяющих создавать изделия, которые сохраняют работоспособность даже при экстремальных температурных режимах. Изделия выпускаются исключительно из российских материалов.

Гибкие печатные платы используют при производстве смартфонов, планшетов, медицинской техники, роботов, а также аппаратуры специального назначения. Они создаются из специальных полимеров — полиамидов. Основное преимущество таких изделий над платами из стеклотекстолита — в их легкости, эластичности и термостойкости. Но исключительная гибкость создает сложности в обработке материала и препятствует качественному высокоточному сверлению.

Решить эту задачу смогли в производственном объединении «Электроприбор» концерна «Автоматика» (входит в «Росэл»). Разработчики применили технологию фиксации гибкой заготовки с помощью вспомогательных материалов. При таком подходе полиамидная заготовка располагается между двумя листами. Нижний выполнен из древесно-волокнистой плиты высокой плотности со специальным покрытием, благодаря которому формируется ровная поверхность под полиамидом. Дополнительное прижатие полиамида обеспечивает верхний накладочный алюминиевый лист, который размещается над заготовкой. Такой подход гарантирует точность сверления в пределах 20-25 микрон.

«Постоянное совершенствование технологий позволяет нам изготавливать платы высокой сложности. На предприятии завершена отработка технологических процессов, позволяющих создавать изделия, размер которых варьируется в пределах от 24×30 мм до 345×313 мм. Такие платы сохраняют работоспособность в температурном диапазоне от −60 до +120 °С. Сегодня мы производим двухсторонние полиамидные платы пятого класса точности, а в некоторых технически обоснованных случаях — даже с элементами шестого класса точности», — отметил генеральный директор АО «ПО «Электроприбор» Алексей Трошин.

Класс точности печатной платы характеризует наименьшие значения размеров элементов проводящего рисунка печатной платы и определяет допустимый предел отклонений в толщине, отверстиях, размерах и других параметрах платы в процессе ее изготовления. Ширина проводника печатной платы, а также расстояние между проводниками при пятом классе точности составляет 0,1 мм, при шестом классе точности — 0,075 мм.

«Электроприбор» — одно из ведущих предприятий России по изготовлению и поставке средств телекоммуникации и связи специального назначения. Изделия обеспечивают надежную криптографическую защиту конфиденциальной речевой, документальной, графической информации и применяются на стационарных и подвижных пунктах управления различного назначения.