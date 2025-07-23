Украина наращивает производство оружия — и просит союзников заплатить за это (The New York Times, США)

NYT: Киев просит западных союзников заплатить за производство оружия на Украине

Потеряв возможность полагаться на западные поставки, Украина пытается нарастить производство оружия внутри страны, пишет The New York Times. Однако у нее на это нет денег, поэтому Киев надеется получить финансирование от стран Европы. Успехи в этой области невелики.

Констан Меё (Constant Méheut)

Украина, сталкиваясь с российским превосходством в огневой мощи, пытается стать более самодостаточной в вопросах производства вооружений. А это требует немалых денег от западных спонсоров.

На заводе в центральной части Украины стучат молотки и жужжат дрели. Рабочие собирают громоздкие бронетранспортеры, которые уже скоро повезут солдат в бой. Эта какофония звуков наглядно отражает момент высокой напряженности в вооруженном противостоянии с Россией.

Украина значительно увеличила производство оружия внутри страны, не имея возможности, как прежде, полагаться на поставки оружия из стран-союзниц, с которыми возникает все больше неопределенности. В прошлом году частная компания "Украинская бронетехника", которая управляет заводом по производству бронемашин, выпустила вдвое больше продукции, чем за год до этого, говорит ее генеральный директор Владислав Бельбас.

"Но этого недостаточно, — сказал Бельбас во время недавнего посещения завода, где также есть линия по сборке минометов. — Нам нужно производить больше".

Его взгляд отражает растущее ощущение того, что на Украине после трех с половиной лет военных действий наступает момент истины. Непоследовательность президента Трампа в вопросе поддержки Украины поставила под сомнение то, что США, являющиеся крупнейшим поставщиком оружия Киеву, будут и дальше помогать украинцам. Администрация Трампа недавно приостановила некоторые поставки оружия, но затем изменила свое решение и согласилась продавать его европейским союзникам, чтобы те передавали его Украине.

Но даже сейчас, когда появилось больше уверенности в продолжении поставок западного оружия, их объемы все равно не соответствует тому, что нужно Украине для отражения российского наступления.

Это произвело фундаментальный сдвиг в призывах Украины к западным союзникам. Вместо того, чтобы в первую очередь выпрашивать оружие, как это было в начале конфликта, Украина все чаще просит деньги на производство собственного вооружения. Целый ряд частных и государственных фирм производят автомашины, двигатели, электронику, оружие и боеприпасы.

На момент начала военных действий в 2022 году Украина делала ставку главным образом на артиллерию, снаряды и пулеметы, которые ей передавали западные партнеры. Сейчас, по словам президента Владимира Зеленского, она производит около 40 процентов оружия, применяемого на фронте, и намерена резко увеличить этот объем.

Наиболее ярким примером растущей самодостаточности является использование беспилотных летательных аппаратов, повсеместно присутствующих сегодня на поле боя и производимых почти полностью на Украине.

"Это не приносит душевного спокойствия, но дает больше моральной уверенности, что мы не останемся с пустыми руками", — сказал в феврале Зеленский о стремительно развивающейся оборонной промышленности Украины.

Для дальнейшего наращивания производства Украине нужно больше денег, которых ей не хватает. Эксперт по оборонной промышленности из Киевской школы экономики Елена Белоусова рассказала, что промышленный потенциал Украины позволяет ей производить военной техники на сумму 35 миллиардов долларов в год, однако она производит ее менее чем на 15 миллиардов и не может позволить себе большего.

"Проблема финансирования является узким местом для нашей оборонной промышленности", — сказала Белоусова в интервью.

В прошлом году было подписано соглашение с группой союзников, давшее украинским производителям более 500 миллионов долларов на производство оружия. В текущем году эта сумма может удвоиться, но этого все равно будет явно недостаточно, чтобы сократить разрыв между производственным потенциалом и финансированием. Поэтому Украина хочет получить финансирование от большего количества стран.

Российская оборонная промышленность, значительно расширившая производство за годы военных действий, дает Украине дополнительные стимулы увеличивать выпуск военной продукции.

Россия сейчас за три месяца производит в три раза больше боеприпасов, чем все страны НАТО за год, заявил в недавнем интервью генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

Такой дисбаланс в производстве оружия дает России подавляющее преимущество в огневой мощи на поле боя, и это касается даже дронов, которых у Киева раньше было больше. Украинские солдаты, обороняющие осажденный город Константиновку на востоке страны, говорят, что российские ударные дроны следят за полем боя днем и ночью, нанося удары по всему, что движется.

О существующих настроениях очень многое говорит граффити, частично сохранившееся на разбомбленной железнодорожной станции в Константиновке. Там на обрушившейся стене все еще можно разобрать слова, написанные на английском языке: "Мы не просим слишком много. Нам нужны только артиллерийские снаряды и авиация. Остальное мы сделаем сами".

Будучи не в состоянии соответствовать противнику по огневой мощи, Украина вынуждена приспосабливаться.

Наладив обратную связь с военными на линии фронта, "Украинская бронетехника" начала производство машин, способных уходить от беспилотников на поле боя. Среди них легкие багги, способные развивать скорость до 140 километров в час и обгонять беспилотники. Конструкция машины предельно проста, даже примитивна: металлическая рама, никакой крыши, подвеска, два сиденья. Даже спидометра нет.

"А зачем он нужен?" — с улыбкой спрашивает Бельбас, обходя завод. The New York Times согласилась не раскрывать точное местоположение завода, так как Россия постоянно наносит удары по оружейным предприятиям Украины.

"Украинская бронетехника" также делает большой беспилотный носитель, свидетельствующий о расширении роботизации на поле боя. Это, по сути дела, дрон-матка, предназначенный для переброски небольших дистанционно управляемых аппаратов на передовую. Беспилотники поменьше, в свою очередь, доставляют еду и боеприпасы на боевые позиции, а носитель выполняет функции ретранслятора для передачи сигнала.

Бельбас рассказал, что роботизированные транспортные средства предназначены для сбережения жизней украинских солдат, которых и так не хватает. Они избавляют их от необходимости выполнять рискованные задачи, такие как пополнение запасов войск на передовой.

"Кроме того, это вопрос денег", — признается он. Украинское правительство выплачивает в качестве компенсации семье каждого убитого солдата 15 миллионов гривен, или около 360 000 долларов. Производство такой машины обходится "в пять раз дешевле", сказал Бельбас.

Эти инновации составляют лишь небольшую часть продукции компании. В основном предприятие по-прежнему сосредоточено на производстве самого необходимого для фронта оружия, такого как минометы. Это надежная техника, которая не подведет при любых погодных условиях, в отличие от дронов.

"Минометы — это как бессмертное классическое оружие", — сказал Бельбас, заходя на склад с минометами на двухколесных шасси. В прошлом году компания произвела около 1 000 минометов, что примерно вдвое больше, чем в предыдущем году.

В начале военных действий украинские войска использовали для обстрела российских позиций самоходные гаубицы Caesar. Это большие орудия, установленные на тяжелых грузовиках. Теперь они в основном применяют альтернативу местного производства под названием "Богдана", производя почти 20 единиц в месяц, о чем рассказывает украинское руководство.

Эксперт по оборонной промышленности Белоусова сообщила, что в настоящее время Украина ежемесячно производит больше артиллерийских систем, чем все европейские страны вместе взятые. Что касается минометов, то, по оценкам Бельбаса, с прошлого года Украина полностью обеспечивает себя как этими огневыми средствами, так и боеприпасами для них. В этом разительное отличие от начального периода конфликта, когда почти все минометные снаряды импортировались.

Киев также планирует разрабатывать более передовые вооружения, такие как системы противовоздушной обороны. Именно они стали предметом недавних метаний администрации Трампа (Трамп сказал, что не знает, кто приостанавливал поставки оружия).

Проектирование и производство этих сложных систем обходятся дорого, и Киеву не по карману делать это самостоятельно. Бельбас сообщил, что даже контракты с министерством обороны Украины на производство большего количества минометов, которые намного проще, остались невыполненными из-за нехватки финансирования.

Для того, чтобы расширить свои возможности, Киев недавно приступил к реализации новой инициативы, предложив союзникам размещать на их территории производственные мощности украинских производителей оружия. Согласно этой модели, Украина предоставит экспертные знания, в то время как западные партнеры обеспечат производственные объекты деньгами и разместят их на недосягаемом расстоянии для российских ударов.

Дания стала первой страной, официально одобрившей этот план в начале июля, и Зеленский сказал, что "за ним последуют другие такие соглашения".

Европа также увеличивает военные расходы и производство оружия. Украинские руководители надеются, что она при этом будет опираться на обретенный ценой больших усилий опыт Украины, которая поможет перевооружить континент.

"Украина нуждается в инвестициях. Вам нужны навыки, вам нужны технологии, — сказал Зеленский западным союзникам в этом месяце в Риме. — И все, что мы сейчас создаем для защиты Украины, также поможет защитить вас".

В подготовке статьи участвовали Дарья Митюк и Ольга Коновалова.