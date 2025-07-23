Экономичные электродвигатели Conifer с железными магнитами позволят отказаться от дорогих редкоземельных металлов

Двигатель Conifer

Сложности с получением западными странами редкоземельных материалов, включая неодим, диспрозий и тербий для изготовления мощных магнитов, дали шанс для развития нестандартных двигательных технологий. Например, калифорнийская компания Conifer Motors, освоила изготовление электродвигателей с осевой, а не радиальной конструкцией, в которой используются обычные магниты из железа. Они во всем уступают существующим аналогам, но предельно дешевы, а их производство не зависит от поставок дорогого импортного сырья.

Осевая конструкция электродвигателей известна с XIX века и уже тогда была признана непрактичной. Такие двигатели сложно изготавливать, они капризны, ненадежны, маломощны и имеют много проблем с охлаждением. Однако современные технологии и материалы позволяют устранить большинство этих проблем, и производство таких электродвигателей становится рентабельным. Вопрос в их применении.

Двигатель Conifer

Ключевые недостатки осевых моторов устранить не получится, а потому их нельзя применять для ответственных задач — например, устанавливать на электромобили. Зато они прекрасно подойдут там, где требуется минимальная мощность (до 25 л.с.) Это системы вентиляции, двигатели кондиционеров и другой бытовой техники, игрушки, электрические самокаты и т.д. А поскольку таких вещей требуется много, то удешевление их производства становится краеугольным камнем всей затеи. Железо, в отличие от редкоземельных металлов, можно найти практически повсеместно, а еще его проще обрабатывать. Но главное, на что сейчас делают упор в США — это возможность избавиться от стратегической зависимости от других стран в вопросах поставок важных ресурсов. Ради этого предлагается отказаться от мощных и удобных магнитов там, где это не критично, пусть и ценой некоторого снижения выгоды и качества жизни.

Александр Мартыненко