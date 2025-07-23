Войти
Техкульт

Экономичные электродвигатели Conifer с железными магнитами позволят отказаться от дорогих редкоземельных металлов

398
0
0

Двигатель Conifer

Сложности с получением западными странами редкоземельных материалов, включая неодим, диспрозий и тербий для изготовления мощных магнитов, дали шанс для развития нестандартных двигательных технологий. Например, калифорнийская компания Conifer Motors, освоила изготовление электродвигателей с осевой, а не радиальной конструкцией, в которой используются обычные магниты из железа. Они во всем уступают существующим аналогам, но предельно дешевы, а их производство не зависит от поставок дорогого импортного сырья.

Осевая конструкция электродвигателей известна с XIX века и уже тогда была признана непрактичной. Такие двигатели сложно изготавливать, они капризны, ненадежны, маломощны и имеют много проблем с охлаждением. Однако современные технологии и материалы позволяют устранить большинство этих проблем, и производство таких электродвигателей становится рентабельным. Вопрос в их применении.

Двигатель Conifer

Ключевые недостатки осевых моторов устранить не получится, а потому их нельзя применять для ответственных задач — например, устанавливать на электромобили. Зато они прекрасно подойдут там, где требуется минимальная мощность (до 25 л.с.) Это системы вентиляции, двигатели кондиционеров и другой бытовой техники, игрушки, электрические самокаты и т.д. А поскольку таких вещей требуется много, то удешевление их производства становится краеугольным камнем всей затеи. Железо, в отличие от редкоземельных металлов, можно найти практически повсеместно, а еще его проще обрабатывать. Но главное, на что сейчас делают упор в США — это возможность избавиться от стратегической зависимости от других стран в вопросах поставок важных ресурсов. Ради этого предлагается отказаться от мощных и удобных магнитов там, где это не критично, пусть и ценой некоторого снижения выгоды и качества жизни.

Александр Мартыненко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.07 06:58
  • 9710
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.07 02:27
  • 1
Ответ на "В России назвали задачи «ультрасовременного» бомбардировщика США"
  • 23.07 01:32
  • 1
Астронавтам предложили жить внутри лунного кратера под «крышей»
  • 22.07 10:48
  • 83
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 22.07 05:47
  • 0
Ответ на "В Китае назвали лучшее оружие России"
  • 22.07 04:21
  • 2
Ответ на ""Он будет большим": почему Путину стоит бояться новых британских истребителей"
  • 22.07 01:38
  • 3
Влитая пара: безэкипажные катера вооружат дронами «Скворец-ВМФ»
  • 22.07 00:18
  • 0
Ответ на "НАТО разработала грандиозный план борьбы с Россией. Но есть две загвоздки"
  • 21.07 23:10
  • 0
Ответ на "Эксперт Михайлов: Украина хочет бесплатное оружие, предлагая себя как полигон"
  • 21.07 22:34
  • 0
Ответ на "На Западе сравнили российский «Циркон» и американскую SM-6"
  • 21.07 21:51
  • 1
Ответ на "Ставки сделаны: к чему ведет милитаризация Германии - Мнения ТАСС"
  • 21.07 06:23
  • 1
«Калашников» рассказал об антидроновых возможностях «Вихря»
  • 20.07 21:07
  • 1
Шойгу заявил, что в войска скоро поступят системы ПВО нового поколения С-500
  • 20.07 21:04
  • 1
На вооружении "Искандера-М" стоят более семи ракет, рассказали в КБМ
  • 20.07 20:51
  • 1
Тонкая граница: Россия передаст на учениях опыт СВО военным Узбекистана