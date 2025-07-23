ПВО истощена: сколько ЗРК Patriot осталось у Украины?

MWM: ВС РФ нанесли сокрушительные удары по объектам ВСУ

Журнал Military Watch Magazine сообщил, что российские военные нанесли разрушительные удары по объектам ВСУ. Ранее Минобороны России отчитывалось об уничтожении трех пусковых установок ЗРК Patriot и многофункциональной радиолокационной станции AN/MPQ-65. MWM отметило, что потеря Patriot - это серьезный удар по ПВО Украины, особенно в условиях, когда западные союзники Киева сталкиваются с серьезной нехваткой систем и не в состоянии легко восполнить потери.

Вооруженные силы России нанесли разрушительные удары по объектам ВСУ, украинская противовоздушная оборона (ПВО) истощена, сообщил журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Вечером 21 июля Вооруженные силы России начали крупномасштабную воздушную атаку на военные и стратегические объекты на Украине. Источники в украинском правительстве сообщили о запуске 426 беспилотников, а также баллистических и крылатых ракет», - говорится в материале издания.

Как уточняет MWM, российские удары были «особенно разрушительными» в связи с серьезным истощением украинской ПВО и уничтожением зенитных ракетных комплексов С-300 и Patriot. Издание пишет, что последняя волна ударов была в том числе направлена против одной из немногих оставшихся у Киева систем Patriot. 21 июля Минобороны России сообщало об уничтожении трех пусковых установок и многофункциональной радиолокационной станции AN/MPQ-65.

«Системы Patriot понесли значительные потери с начала их использования на Украине с марта 2024 года, что неоднократно подтверждалось кадрами с беспилотников. Их утрата представляет собой серьезный удар по возможностям ПВО страны, особенно в то время, когда западные союзники [Киева] сталкиваются с серьезной нехваткой систем и не в состоянии легко восполнить потери», - говорится в статье MWM.

Что такое ЗРК Patriot?

Американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot представляет собой набор из нескольких единиц техники. В нее входят пусковые установки (от пяти до восьми в одной батарее), многофункциональная радиолокационная станция, силовая установка для обеспечения энергией, станция управления, тягач с подъемным краном и антенная мачта.

Инфографика ЗРК Patriot. Источник: Алина Джусь/"Газета.Ru"

Patriot в основном способен поражать самолеты, вертолеты, беспилотники, ракеты реактивных систем залпового огня и крылатые ракеты.

Производители Patriot заявляют о возможности поражения гиперзвукового оружия, однако нет подтверждений, что они когда-либо сбивали ракеты «Искандер» или «Кинжал».

Сколько Patriot осталось у Украины

В начале мая газета The New York Times сообщала, что на вооружении ВСУ в данный момент находятся восемь комплексов Patriot, из которых работают шесть, а еще два - на ремонте.

«С учетом одной системы Patriot из Израиля и одной из Германии или Греции у Украины будет в общей сложности 10 систем Patriot, в основном для защиты столицы - Киева», - говорилось в материале.

Такие же данные в июне привел редактор рубрики «Мнения» газеты Politico Джереми Детмер. Он также добавил, что запас ракет для Patriot у Украины ограничен. Хотя точное их число и держится в секрете, большинство военных экспертов сходится во мнении, что снарядов не больше 200. При этом Детмер отметил, что для сбивания одной российской баллистической ракеты зачастую требуются две ракеты Patriot.

«По словам украинского чиновника, американская cистема Patriot испытывает все больше трудностей на Украине, так как Россия внедряет более маневренные баллистические ракеты», - писала газета The Wall Street Journal.

Когда поставят новые ЗРК

14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готовит к отправке в Европу 17 комплексов противовоздушной обороны Patriot, большая часть из которых потом окажется на Украине. При этом, как пишут «Известия», до сих пор непонятно, что конкретно имел в виду глава Белого дома - 17 пусковых установок или что-то иное.

«Скорее всего, США дадут или продадут две батареи Германии, чтобы компенсировать то, что эта страна сейчас поставит на Украину. И, видимо, одну пусковую установку для частичной компенсации потерь ВСУ», - отмечает издание.

Кроме Германии, профинансировать поставки ЗРК Киеву также вызвалась Норвегия. Однако, по словам премьер-министра страны Йонаса Гар Стере, соглашения об этом пока не были заключены. Стере отметил, что обе страны сначала должны получить гарантии компенсации.

Берлин пообещал передать Украине два комплекса. Вместе с еще одной батареей, переданной Израилем, Киев, вероятно, будет располагать 11 системами. При этом неизвестно, когда они действительно прибудут в страну. Ранее глава минобороны Германии Борис Писториус говорил, что на поставки после достижения соглашения с США могут уйти месяцы.

Ева Вишневская