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Деловая газета "Взгляд"

Индия решила вывести МиГ-21 из эксплуатации ВВС

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МиГ-21
МиГ-21 ВВС Индии.
Источник изображения: @ Марина Лысцева/ТАСС

Советские истребители МиГ-21 завершат свою долгую историю эксплуатации в индийских ВВС в сентябре, когда на авиабазе состоится прощальная церемония.

Индия планирует вывести из эксплуатации все оставшиеся истребители МиГ-21 осенью этого года, сообщает ТАСС. Прощальная церемония назначена на 19 сентября и пройдет на авиабазе Чандигарх. В мероприятии примут участие высшее руководство ВВС Индии, а также ветераны, служившие на этих самолетах.

По словам авиационного эксперта Ангад Сингха, "ни один другой истребитель не был связан с военно-воздушными силами Индии так долго, как МиГ-21 – целых две трети 93-летней истории ВВС страны неразрывно связаны с этим самолетом. Он принимал участие во всех боевых действиях с 1965 года вплоть до операции "Синдур" и в той или иной форме повлиял на карьеру практически каждого ныне живущего индийского летчика-истребителя. Нет сомнений, что это будет эмоциональное прощание с легендой индийского неба".

В честь списания МиГ-21 пройдут воздушные показы и тематические выставки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, истребитель ВВС Индии МиГ-21 разбился в индийском штате Пенджаб. Учебно-тренировочный истребитель МиГ-21 ВВС Индии также разбился при взлете с авиабазы Гвалиор. Индия решила купить российские истребители МиГ-29 и Су-30МКИ.

Дмитрий Зубарев

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МиГ-21
Су-30
Су-30МК
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