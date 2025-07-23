Индия получила первую партию американских вертолетов Apache AH-64E

Армейская авиация Индии усилилась после поступления первых трех ударных вертолетов Apache AH-64E, прибывших из Соединенных Штатов.

Индийская армия получила первую партию из трех новых боевых вертолетов Apache AH-64E в рамках соглашения между Индией и США на сумму 600 млн долларов, передает ТАСС.

В армейской пресс-службе заявили: "Важнейший момент для индийской армии. Сегодня в Индию прибыла первая партия вертолетов Apache для армейской авиации". В ведомстве также отметили, что новые машины значительно повысят оперативные возможности военных.

Поставка вертолетов была задержана из-за сбоев в цепочке поставок и технических проблем, с которыми столкнулись американские производители. Изначально шесть вертолетов должны были поступить в армию к маю – июню 2024 года, однако в результате сложности сроки были смещены.

Вторая партия из трех вертолетов ожидается к концу текущего года, после чего новые машины будут размещены на западной границе с Пакистаном. ВВС Индии уже эксплуатируют 22 вертолета Apache, поставленных по предыдущему контракту 2015 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Индии выразили обеспокоенность задержкой поставок американских вертолетов Apache и двигателей для истребителей Tejas Mk 1A.

Дмитрий Зубарев