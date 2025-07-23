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Деловая газета "Взгляд"

Bloomberg сообщил о росте стоимости подлодки Columbia для ВМС США

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Проект американской атомной подлодки класса Columbia
Проект американской атомной подлодки класса Columbia.
Источник изображения: © Фото : Public Domain

Стоимость строительства атомной подлодки типа Columbia для ВМС США увеличилась до 16,1 млрд долларов из-за роста цен на сырье и оплату труда, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Командование кораблестроения и вооружений (NAVSEA) ВМС США.

Стоимость проекта строительства новейшей атомной подводной лодки типа Columbia для ВМС США возросла и теперь составляет 16,1 млрд долларов, что превышает одобренную ранее Конгрессом смету на 12%, передает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg и Командование кораблестроения и вооружений ВМС США (NAVSEA).

Корабль District of Columbia строят компании General Dynamics и Huntington Ingalls Industries. В NAVSEA заявили, что почти две трети новых расходов связаны с удорожанием сырья и ростом оплаты труда, а остальная часть объясняется результатами деятельности подрядчиков. Это не первое удорожание проекта – ранее ВМС уже пересматривали его стоимость в сторону увеличения.

По информации агентства, подлодка должна стать ключевым звеном ядерной триады США в составе флота. Строительство отстает от графика на 17 месяцев, хотя его подготовка началась еще в 2019 году, а корпус заложили в 2022 году. Первоначально планировалось, что лодка будет готова к октябрю 2027 года.

США намерены построить всего 12 атомных подлодок этого типа и к 2031 году полностью ввести их в состав ВМС. Они должны заменить действующие подлодки типа Ohio, вывод из эксплуатации которых стартует в 2027 году. В отчете Управления по подотчетности правительства США за 2023 год отмечалось, что специалисты ВМС и Пентагона сомневаются в возможности завершить строительство всех новых субмарин стоимостью более 130 млрд долларов в срок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, чиновники ВМС и Пентагона США выразили сомнения в том, что новейшие подводные лодки типа Columbia стоимостью 132 млрд долларов будут построены в срок до 2031 года.

Дмитрий Зубарев

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General Dynamics
HII
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Ядерный щит
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