ВС Украины получили машины для обслуживания F-16 на полевых аэродромах

Воздушные силы (ВС) Украины получили машины для обслуживания истребителей F-16 в различных местах базирования. Эта мера обусловлена регулярными ударами Вооруженных сил России по стационарным аэродромам, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

На автомобильном шасси базируются мастерские для проверки авиационного вооружения, фургоны для транспортировки и подвески боеприпасов, а также пикапы для логистических нужд. Это позволит обслуживать самолеты на полевых аэродромах и при аварийных посадках. Комплекс позволит сократить количество персонала, который работает над подвеской каждого боеприпаса.

Кроме того, украинская армия получила машины, в которых планируют проводить брифинги перед полетами. «Это решение стало ответом на наши регулярные ракетные удары по стационарным аэродромам ВС Украины», — говорится в сообщении.

В апреле издание Military Watch Magazine писало, что Запад передал Киеву устаревшие модификации F-16. Эти самолеты лишены различного современного оборудования, включая каналы передачи данных Link 16 или радары AESA AN/ANG-83.