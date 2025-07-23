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ЦАМТО

ВВС Бельгии получат дополнительно 11 истребителей F-35A "Лайтнинг-2"

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Источник изображения: Фото: Lockheed Martin

ЦАМТО, 22 июля. Власти Бельгии официально обязались закупить партию истребителей F-35A "Лайтнинг-2" в дополнение к уже заказанным и поставляемым самолетам.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен сделал данное заявление 18 июля на своей странице в X (ранее Twitter), подтвердив неофициальные сообщения, которые циркулировали в течение нескольких недель.

По информации министра, Бельгия намерена приобрести 11 дополнительных F-35, которые будут производиться на мощностях в Камери (Италия). Т.Франкен не сообщил о стоимости контракта и когда он будет подписан.

На текущий момент ВВС Бельгии заказали 34 самолета F-35A, производство которых осуществляется на предприятии в Форт-Уэрте (шт.Техас). Первые восемь истребителей собраны и находятся в составе недавно созданного подразделения по переучиванию на F-35 (BEL F-35 CU), которое размещено на авиабазе "Льюк" (шт.Аризона).

Власти Бельгии впервые озвучили информацию о возможности закупки дополнительных F-35A в апреле, когда премьер-министр Барт де Вевер заявил парламенту, что ВВС необходимо еще не менее 11 новых самолетов.

Таким образом, Бельгия присоединяется к Нидерландам, увеличивая заказ на F-35A. Германия и Польша также рассматривают возможность размещения новых заказов. Великобритания вскоре подпишет контракт на поставку дополнительной партии F-35B.

Выбрав сборку новых F-35 в Камери, Бельгия присоединилась к Италии, Нидерландам и Швейцарии, которые ранее обязались производить заказанные самолеты в Италии. Это произошло после недавнего решения правительства США открыть европейский завод для других континентальных заказчиков, которые могли бы им воспользоваться.

Хотя более скромные темпы производства (в Камери собирают около 15 самолетов в год по сравнению со 130 ед. в Форт-Уэрте) должны увеличить цену на самолеты итальянского производства, по качеству и характеристикам они будут идентичны.

Ранее представитель Lockheed Martin сообщил Jane’s, что европейские заказчики могут выбрать Камери для ускорения поставки своих самолетов.

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2018 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Бельгии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 34 истребителей F-35A, а также другого оборудования и услуг на сумму до 6,53 млрд. долл. Запрос на поставку самолетов был направлен в рамках объявленного в 2017 году тендера.

В октябре 2018 года по итогам конкурса правительство Бельгии приняло решение о закупке F-35A "Лайтнинг-2" на сумму около 4 млрд. евро, включая инфраструктуру и техническое обслуживание. Начальный контракт стоимостью 22,902 млн. долл. на поддержку производства самолетов F-35A для ВВС Бельгии командование авиационных систем ВМС США заключило с Lockheed Martin в марте 2020 года.

Выкатка первого истребителя F-35A "Лайтнинг-2", предназначенного для ВВС Бельгии, состоялась на предприятии Lockheed Martin в Форт-Уэрте (шт.Техас) в декабре 2023 года. Самолет был передан 312-й эскадрилье в декабре 2024 года.

Предварительно достижение парка F-35A ВВС Бельгии начальной готовности к боевому применению с возможностью проведения ограниченных экспедиционных операций, запланировано на середину 2027 года, а полная готовность (FOC) – на конец 2030 года, когда поставки будут завершены.

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F-35A
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