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Российские танкисты установили рекорд на «летающем танке»

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Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com.

МО: Российские танкисты установили рекорд скорости для танка Т-80БВМ

Российские танкисты установили новый рекорд скорости для танка Т-80БВМ, который двигался по пересеченной местности. Об этом сообщило Министерство обороны (МО) России.

«В Ленинградской области на полигоне Кирилловский танкисты 69-й мотострелковой дивизии Ленинградского военного округа установили новый рекорд скорости — 86 километров в час для танка Т-80БВМ по пересеченной местности», — говорится в сообщении.

Т-80БВМ относится к семейству «летающих» танков Т-80. Этот титул получил Т-80У, который в ходе показательного выступления на выставке в ОАЭ совершил прыжок с трамплина. Машина пролетела около 14 метров над землей и благополучно продолжила движение. Модернизированный Т-80БВМ оснащен газотурбинным двигателем мощностью 1250 лошадиных сил, который обеспечивает машине весом более 40 тонн высокую скорость.

Танковые экипажи Ленинградского военного округа совершили марш на 200 километров по пересеченной местности. Танкистам дали ограниченное время для прохождения маршрута, поэтому на прямых участках механики-водители ехали на максимальной скорости. Головной танк развил рекордную скорость, превысив заявленные изготовителем характеристики.

В июне стало известно, что концерн «Уралвагонзавод», входящий в «Ростех», отправил Вооруженным силам России партию танков Т-80БВМ, доработанных с учетом пожеланий участников специальной военной операции. Конструкторы повысили защищенность машин.

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ОАЭ
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Т-80
Т-80БВМ
Т-80У
Компании
Минoбороны РФ
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