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«Открывшую технологии из 2022 года» армию США высмеяли

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Фото: Staff. Sgt. Amanda Stock / U.S. Army National Guard
Фото: Staff. Sgt. Amanda Stock / U.S. Army National Guard.

«Осведомитель»: Армия США впервые выполнила сброс гранаты с квадрокоптера

Военнослужащие армии США впервые отработали сбросы ручных гранат с квадрокоптера, которые применяли в начале специальной военной операции. Открытие технологий из 2022 года высмеял Telegram-канал «Осведомитель».



Бойцы 173-й воздушно-десантной бригады и 7-го армейского учебного командования выполнили сброс ручных гранат с квадрокоптера Skydio X10D на полигоне Графенвер в Германии. «ВС США открыли для себя неизвестные технологии прямиком из 2022 года», — отметили в сообщении.

Сброс различных гранат с гражданских квадрокоптеров активно использовали в начале СВО. Сегодня, когда технику и позиции прикрывают антидроновыми системами, использовать бомбардировщики на базе таких дронов практически невозможно.

В мае издание Business Insider писало, что эпоха больших разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper подходит к концу, поскольку их могут сбивать даже устаревшие системы противовоздушной обороны. Аппарат длиной 11 метров способен нести высокоточные бомбы и ракеты Hellfire.

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Страны
Германия
США
Продукция
AGM-114
MQ-1 Predator
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Проекты
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