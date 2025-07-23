AM General поставит крупную партию бронемашин HMMWV ВС Израиля

ЦАМТО, 22 июля. Минобороны Израиля 20 июля объявило о подписании с американской AM General крупного контракта на поставку ЦАХАЛ сотен многоцелевых высокомобильных бронемашин HMMWV (High Mobility Multi-purpose Wheeled Vehicle).

Генеральный директор Минобороны Израиля генерал-майор в отставке Амир Барам одобрил контракт, подписанный миссией министерства в США.

Стоимость контракта составляет около 150 млн. долл. (500 млн. шекелей). Точное количество закупаемых HMMWV, их тип и сроки их поставки не раскрываются.

Ожидается, что первые несколько десятков бронемашин поступят на вооружение в конце этого года. Соглашение также предусматривает обеспечение запасными частями.

В боевом составе ВС Израиля легкие бронемашины HMMWV используются для перевозки войск, снабжения, обеспечения связи, эвакуации раненых, технического обслуживания, в качестве платформы для систем вооружения и проведения специальных операций.

Закупленная версия адаптирована для перевозки более 10 военнослужащих, позволяет одновременно выполнять эвакуацию несколько раненых, а также оказывать огневую поддержку.

Очевидно, что новая закупка связана с обострением обстановки вокруг Израиля и потерь, как уже понесенных ЦАХАЛ, так и прогнозируемых. Приобретение HMMWV позволит не только быстро заменять потерянную технику, но и своевременно направлять на ее производство средства, выделяемые в рамках военной помощи США.