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Названы уничтоженные дронами «КУБ» цели

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Кадр: Telegram-канал «Концерн «Калашников»
Кадр: Telegram-канал «Концерн «Калашников».

«Калашников»: Дронами-камикадзе «КУБ» уничтожали танки и блиндажи ВСУ

Российские бойцы уничтожали дронами-камикадзе «КУБ» различные объекты, включая реактивные системы залпового огня (РСЗО) и самоходные артиллерийские установки (САУ). Пораженные цели назвал концерн «Калашников» в Telegram.

«Среди целей, пораженных "КУБами", — не только вражеские личный состав, блиндажи, опорные пункты и легкобронированная техника, РСЗО, САУ, но и десятки по-настоящему "тяжеловесов" ВСУ: танков, бронетранспортеров, боевых машин пехоты западного производства», — говорится в сообщении.

Управляемые боеприпасы «КУБ» поражают цели по заданным координатам. Аппараты можно применять в любое время суток и при порывах ветра до 10 метров в секунду. Известно, что экспортная модификация «КУБ-Э» развивает скорость до 130 километров в час. Аппарат несет осколочно-фугасную боевую часть.

В июне стало известно, что «Калашников» готовит партию дронов «КУБ-Э», которую отправят на экспорт. В концерне отметили, что производственные мощности позволяют обеспечивать потребности российских заказчиков и поставлять изделия на экспорт.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
КУБ
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