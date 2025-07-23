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Военное обозрение

В Омске разработали лёгкую огнемётную систему для установки на робототехнические платформы «Омич»

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НРТК «Омич» с установленным пулемётом

Источник изображения: topwar.ru

Легкую огнеметную систему для установки, в том числе, на многофункциональный наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Омич», разработали в Омске. Об этом сообщили в «Народном фронте».

Омские специалисты разработали легкую огнеметную систему для установки на роботизированные платформы. На данный момент ее тестируют в составе наземного беспилотника «Омич», который был разработан специально для СВО и активно применяется на передовой в качестве грузовой платформы для доставки грузов или эвакуации раненых. НРТК способен перевозить до полутонны, да еще и таскать за собой прицеп.

Омск — родина легендарных тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» и «Тосочка». Поэтому мы вместе с курсантами и научной кафедрой Омского автобронетанкового института сделали легкую огнеметную систему. В отличие от обычного ручного гранатомета, она способна осуществлять залповый огонь, что серьезным образом усиливает поражающее воздействие.

— приводит ТАСС слова представителя компании-производителя.

По самой установке информации нет, но ранее на НТРК «Омич» устанавливались ручные реактивные огнеметы РПО-А «Шмель». Видимо, на этой основе и разработана новая установка.

Платформа «Омич» выпускается в нескольких вариантах и уже давно применяется на СВО. Создана она была еще в 2022 году по просьбе бойцов батальона «Сомали», попросивших после штурма Мариуполя «что-то для перевозки пулемета».

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